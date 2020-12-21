الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
ولادة "بكرة" و"قعود" من ناقة واحدة في حالة نادرة بتبوك
منذ 46 دقيقة
1726
1
تبوك (صدى):
في حالة نادرة الحدوث، تفاجأ مالك ناقة بتبوك، بولادة ناقته لـ " بكرة " و " قعود " بكامل أعضائهما.
وأكد مالك الناقة على سلامتها بعد الولادة، فيما نفق القعود والبكرة بعد ولادتهما.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
ابو براء
مريض دا الانسان كل شوية ناطلنا بكلام يبغى يشتهر بالقوة
احمد
بيكون فيه منع تجول نعم واكيد
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذه الورقة التي يلعب بهاا ..
أخر الأخبار
عائلة تخطف جثمان متوف بكورونا وتنقله إلى المسجد للصلاة عليه
منذ دقيقة
19
الصرامي لفيتوريا: أضعت كل البطولات بكثرة إجازاتك
منذ 19 دقيقة
1357
محمد الدويش : النصر بدون حمدالله أفضل
منذ 32 دقيقة
226
سعود الصرامي ونصيحته لعبدالرحمن الحلافي
منذ 34 دقيقة
275
" أمن الدولة " تحيي ذكرى استشهاد رجل أمن في القصيم
منذ 42 دقيقة
1605
ولادة "بكرة" و"قعود" من ناقة واحدة في حالة نادرة بتبوك
منذ 46 دقيقة
1726
" عمان " أول دولة عربية تشتبه في 4 إصابات بالسلالة الجديدة
منذ 54 دقيقة
1617
شاهد..طفلة عمرها 7 سنوات تحطم أرقامًا قياسية في رفع الأثقال
منذ ساعة
542
ماجد التويجري : تصريحات حارس القادسية لا يجب أن تمر مرور الكرام
منذ ساعة
581
أحمد الفهيد : على لجنة الانضباط أن تستدعي فيصل مسرحي
منذ ساعة
461