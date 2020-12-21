" عمان " أول دولة عربية تشتبه في 4 إصابات بالسلالة الجديدة

مسقط (صدى):
كشف وزير الصحة العماني أحمد بن محمد السعيدي، عن إجراء دراسة للتأكد من وجود 4 حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا قادمة من بريطانيا.
وصرح وزير الصحة العُماني، بأن دراسة الخارطة الجينية للفيروس مستمرة وسيتم الإعلان عنها، مشيرًا إلى أن هناك متابعة حثيثة من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، واللجنة العليا والفريق الفني لكل مستجدات هذا الفيروس.
ولفت إلى أنه لا توجد أي دلائل على أن السلالة الجديدة، أكثر شراسة وخطورة من الفيروس الأم، وأن اللقاحات المتوفرة حاليا ستكون لها نفس الإستجابة كما للفيروس الأم.