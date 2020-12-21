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" عمان " أول دولة عربية تشتبه في 4 إصابات بالسلالة الجديدة

Time منذ 54 دقيقة
Views 1617
" عمان " أول دولة عربية تشتبه في 4 إصابات بالسلالة الجديدة

مسقط (صدى):
كشف وزير الصحة العماني أحمد بن محمد السعيدي، عن إجراء دراسة للتأكد من وجود 4 حالات مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا قادمة من بريطانيا.

وصرح وزير الصحة العُماني، بأن دراسة الخارطة الجينية للفيروس مستمرة وسيتم الإعلان عنها، مشيرًا إلى أن هناك متابعة حثيثة من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، واللجنة العليا والفريق الفني لكل مستجدات هذا الفيروس.

ولفت إلى أنه لا توجد أي دلائل على أن السلالة الجديدة، أكثر شراسة وخطورة من الفيروس الأم، وأن اللقاحات المتوفرة حاليا ستكون لها نفس الإستجابة كما للفيروس الأم.

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أحدث التعليقات

ابو براء
مريض دا الانسان كل شوية ناطلنا بكلام يبغى يشتهر بالقوة
احمد
بيكون فيه منع تجول نعم واكيد
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذه الورقة التي يلعب بهاا ..

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