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وزير الشؤون الإسلامية يتحدث عن مشهد يبكيه ويؤلمه

Time منذ 33 دقيقة
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وزير الشؤون الإسلامية يتحدث عن مشهد يبكيه ويؤلمه

الرياض (صدى):
تحدث وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن قرارات فصل بعض منسوبي الوزارة.

وقال آل الشيخ: " يعلم الله أنني لا أفتخر إذا فصلت أحدًا من منسوبي الوزارة وأحيانًا أبكي ولا أتمنى أنني أفصل واحدًا ولكني أفتخر لأنني أبعدته حتى لا يرتكب خطأ أكبر ".

وأضاف: " نتمنى ألا نوقف أحدًا من وظيفته لكن هذه وظائف بالمكافأة إذا أخطأ شخص ووجدنا أنه يضر الناس أو يضر نفسه فسوف نستغني عنه ".

وشدد الوزير على أن ولاة الأمر يعملون ليلًا ونهارًا من أجل إعطاء المواطن العمل اللائق به والذي يستحقه وإيجاد وظائف تكفل رزقه.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنهت خدمات 100 إمام وخطيب بمنطقة مكة المكرمة وعدد من الخطباء والأئمة بالقصيم بعد تجاهلهم التحذير من جماعة الإخوان وعدم التقيد بالتوعية حول مخاطرهم على الأمة الإسلامية .

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أحدث التعليقات

فيصل
اول مره. اقول كلامه صح
بلبل البحر
الحمد لله على نعمة النظام ومحاسبة المتعدي على عباد الله
فبصل
انا مش عارف. ايش فايده. هذه الأخبار الساقط مجرد سوو و وووال
فبصل
انا مش عارف. ايش فايده. هذه الأخبار الساقط مجرد سوو و وووال
فبصل
انا مش عارف. ايش فايده. هذه الأخبار الساقط مجرد سوو و وووال

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