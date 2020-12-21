الفحوصات الطبية تحدد إصابة رودريغيز

نواف السالم (صدى):
يجرى لاعب الاتحاد غاري رودريغيز غدًا الثلاثاء المزيد من الفحوصات الطبية لتحديد نوع إصابته التي تعرض لها خلال لقاء الفريق أمام الرائد، وذلك بمستشفى الدكتور سليمان فقيه الشريك الطبي للنادي.
وكان التعادل السلبي خيم على مواجهة الاتحاد والرائد، في المباراة التي أقيمت على مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسيطر الأداء السلبي من قبل الفريقين، فيما حاول فريق الاتحاد الوصول إلى مرمي فريق الرائد، ولكن الدفاع أحبط كل محاولاته، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.
وبهذا التعادل، تراجع الاتحاد للمركز الخامس برصيد 14 نقطة، ويلاقي الهلال السبت 26 ديسمبر في الرياض، بينما الرائد يبلغ النقطة الـ11، ويستضيف الأهلي الأحد 27 ديسمبر.