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حسم الجدل حول تعاقد الأهلي المصري مع السومة

Time منذ 46 دقيقة
Views 1692
حسم الجدل حول تعاقد الأهلي المصري مع السومة

ماجد محمد (صدى):
حسم النادي الأهلي المصري، الجدل حول تعاقده مع السوري عمر السومة، ويأتي ذلك ردًا على الأنباء المتداولة بشأن تعاقد الأهلي المصري مع السومة.

وأوضح مصدر مسؤول بالأهلي المصري، أن الأنباء المتداولة بشأن التعاقد مع السومة سواء في الميركاتو الشتوي أو الصيفي القادم  " غير صحيحة ".

ويسعى الأهلي المصري إلى التعاقد مع الأوروجوياني سيرينو، نجم صن داونز الجنوب إفريقي.

وكان السومة البالغ من العمر 31 سنة، دخل الفترة الحرة من عقده مع الأهلي، في يناير 2021، بعد أكثر من 6 سنوات قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم، قادمًا من القادسية الكويتي.

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أحدث التعليقات

فيصل
اول مره. اقول كلامه صح
بلبل البحر
الحمد لله على نعمة النظام ومحاسبة المتعدي على عباد الله
فبصل
انا مش عارف. ايش فايده. هذه الأخبار الساقط مجرد سوو و وووال
فبصل
انا مش عارف. ايش فايده. هذه الأخبار الساقط مجرد سوو و وووال
فبصل
انا مش عارف. ايش فايده. هذه الأخبار الساقط مجرد سوو و وووال

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