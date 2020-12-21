الأعداد السابقة للصحيفة

تعليق ناري من جستنيه على لقطة غضب لاعب الاتحاد: "وجودك زي عدمه" 

Time منذ ساعة
Views 2413
Comment 1
تعليق ناري من جستنيه على لقطة غضب لاعب الاتحاد: "وجودك زي عدمه" 

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي، عدنان جستنيه، على لقطة غضب لاعب الاتحاد محمد آل منصور بعد خروجه من الملعب.

وقال " جستنيه ":" بدري عليك ياكابتن، شوف نفسك بعد ما أخذت الفرصة ايش سويت، كان وجودك زي عدمه "، مضيفا:" تزعل لما يكون مستواك يستاهل إنك تزعل ".

وكان مقطع فيديو رصد لقطة غضب لاعب الاتحاد حمد آل منصور بعد خروجه من أرضية الملعب، حيث انتشرت على نطاق واسع بين الجماهير.

ويأتي ذلك في الوقت الذي خيم فيه التعادل السلبي خيم على مواجهة الاتحاد والرائد، في المباراة التي أقيمت على مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيطر الأداء السلبي من قبل الفريقين، فيما حاول فريق الاتحاد الوصول إلى مرمي فريق الرائد، ولكن الدفاع أحبط كل محاولاته، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبهذا التعادل، تراجع الاتحاد للمركز الخامس برصيد 14 نقطة، ويلاقي الهلال السبت 26 ديسمبر في الرياض، بينما الرائد يبلغ النقطة الـ11، ويستضيف الأهلي الأحد 27 ديسمبر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

فيصل
اول مره. اقول كلامه صح
بلبل البحر
الحمد لله على نعمة النظام ومحاسبة المتعدي على عباد الله
فبصل
انا مش عارف. ايش فايده. هذه الأخبار الساقط مجرد سوو و وووال
فبصل
انا مش عارف. ايش فايده. هذه الأخبار الساقط مجرد سوو و وووال
فبصل
انا مش عارف. ايش فايده. هذه الأخبار الساقط مجرد سوو و وووال

أخر الأخبار

فيصل الجفن : سبب ما يحصل في النصر هو عبدالرزاق حمدالله
فيصل الجفن : سبب ما يحصل في النصر هو عبدالرزاق حمدالله
Time منذ دقيقة Views 108
بالفيديو.. لحظة تلقي جو بايدن لقاح كورونا
بالفيديو.. لحظة تلقي جو بايدن لقاح كورونا
Time منذ 8 دقائق Views 1178
الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن " كورونا المتحوّر "
الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن " كورونا المتحوّر "
Time منذ 20 دقيقة Views 1501
رجل يحاول الانتحار لفشله في الإنفصال عن زوجته
رجل يحاول الانتحار لفشله في الإنفصال عن زوجته
Time منذ 27 دقيقة Views 237
وزير الشؤون الإسلامية يتحدث عن مشهد يبكيه ويؤلمه
وزير الشؤون الإسلامية يتحدث عن مشهد يبكيه ويؤلمه
Time منذ 33 دقيقة Views 1739
اغتصاب تلميذة على يد زملاءها داخل مدرسة
اغتصاب تلميذة على يد زملاءها داخل مدرسة
Time منذ 39 دقيقة Views 484
الفحوصات الطبية تحدد إصابة رودريغيز
الفحوصات الطبية تحدد إصابة رودريغيز
Time منذ 41 دقيقة Views 1656
سفارة المملكة في مدريد تحذر مواطنيها من كورونا المتحور
سفارة المملكة في مدريد تحذر مواطنيها من كورونا المتحور
Time منذ 42 دقيقة Views 1409
" وكيل الصحة " يوضح حقيقة منع التجول في المملكة بسبب السلالة الجديدة من كورونا 
" وكيل الصحة " يوضح حقيقة منع التجول في المملكة بسبب السلالة الجديدة من كورونا 
Time منذ 43 دقيقة Views 1914
إغلاق مطعم شهير للأسماك في عسير
إغلاق مطعم شهير للأسماك في عسير
Time منذ 45 دقيقة Views 1622