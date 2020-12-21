تعليق ناري من جستنيه على لقطة غضب لاعب الاتحاد: "وجودك زي عدمه" 

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي، عدنان جستنيه، على لقطة غضب لاعب الاتحاد محمد آل منصور بعد خروجه من الملعب.
وقال " جستنيه ":" بدري عليك ياكابتن، شوف نفسك بعد ما أخذت الفرصة ايش سويت، كان وجودك زي عدمه "، مضيفا:" تزعل لما يكون مستواك يستاهل إنك تزعل ".
وكان مقطع فيديو رصد لقطة غضب لاعب الاتحاد حمد آل منصور بعد خروجه من أرضية الملعب، حيث انتشرت على نطاق واسع بين الجماهير.
ويأتي ذلك في الوقت الذي خيم فيه التعادل السلبي خيم على مواجهة الاتحاد والرائد، في المباراة التي أقيمت على مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسيطر الأداء السلبي من قبل الفريقين، فيما حاول فريق الاتحاد الوصول إلى مرمي فريق الرائد، ولكن الدفاع أحبط كل محاولاته، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.
وبهذا التعادل، تراجع الاتحاد للمركز الخامس برصيد 14 نقطة، ويلاقي الهلال السبت 26 ديسمبر في الرياض، بينما الرائد يبلغ النقطة الـ11، ويستضيف الأهلي الأحد 27 ديسمبر.