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نزار باهبري: اللقاح المتاح فعال ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا (فيديو)

Time منذ 3 دقائق
Views 1085
نزار باهبري: اللقاح المتاح فعال ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا (فيديو)

نايف السالم (صدى):
أكد استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، نزار باهبري، أن اللقاح المتاح فعال ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وأضاف " باهبري " خلال حواره ببرنامج " ساعة شباب ":" التطعيم سيكون فعالًا ضد السلالة الجديدة نظرا لأنه لم يؤثر في الأحماض الأمينية الموجودة داخل التطعيم، أي لا يوجد تغيير في نفس الحمض الأميني ".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الاثنين، عن تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

كشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 211 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 352,089 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 9 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6131 حالة.

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أحدث التعليقات

ناصح
يا ع .س .ع.وانتم ماعندكم ضجيج اقرا مايلي(دام عزك يالهلال Huawei200 • منذ ٣ أشهر لان الهلال هو الافضل فخسارته تعني ان هناك شي مريب اما الطفل المدلل فهو الفقر وصحيح فوز الفتح كان بسبب احمد عيد والحساوي بوعلوي المهنا الذي قاد الفتح للدوري لم يوقف ولا لاعب من الفتح حتى نهاية الدوري ثم انت امام الله الآن الم يظلم الهلال في دوري ٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٦ و٢٠١٨ وأبطال آسيا ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠٢٠ لاتنكرالحقائق) .هذا ويش تسميه
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
almovi
ياجوكم ادفع الفرق بين العقدين ويبقي بالهلال ولا تنسي هذا زمن الاحتراف واللاعب عمره قصير بالملاعب ويبي يامن مستقبله ومستقبل اولاده
ابونايف
شكل ريحته مخيسه ويبي الفكه منه ههههه
ابو منى
ما افلح اول يفلح تالي.

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