بالفيديو.. فهد المولد: التعادل درس قاسي لـ الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
أكد مهاجم الاتحاد فهد المولد، أن فريقه كان يستحق الفوز على الرائد في المباراة التي انتهت اليوم بتعادل الفريقين.
وقال المولد أن مباراة الرائد درس هام وقاسي للاتحاد، من أجل تحقيق الانتصارات في المباريات القادمة، خاصة أمام الهلال، كما وصف التعادل مع الرائد، بـ"الخسارة للفريق"، خاصة أن المباراة كانت في جدة.
وأضاف: "مباراة الهلال ستكون ممتعة للغاية.. فدائمًا الكلاسيكو يخطف الأنظار".
وتعادل الاتحاد سلبيًا، مع الرائد، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.