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بالفيديو.. المنيع يوضح حكم من اعتمر ونسى حلق شعره 

Time منذ 19 دقيقة
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بالفيديو.. المنيع يوضح حكم من اعتمر ونسى حلق شعره 

عادل الحربي (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، حكم من اعتمر ونسى حلق شعره.

وقال " المنيع " خلال حواره في برنامج " فتاوي ":" طالما أنه تذكر فينبغي له أن يقص شعره أو يحلقه وينبغي أن يتجرد من ملابسه العادية ويرتدي ملابس الإحرام ليقوم بفعل هذا النسك وهو على إحرامه ولا شئ عليه ".

وكان المنيع، رد على سؤال امرأة حصلت على مبلغ مالي من والدتها دون علمها قبل وفاتها، قائلا:" تستغفر الله سبحانه وتعالى وعليها الإكثار من الدعاء لوالدتها بسبب هذه السرقة ولكونها والدتها أيضًا، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ يظل جزءًا من التركة ويجب إضافته لها.

وأضاف : " بإمكانك اختلاق أسباب لتبرير ظهور هذا المبلغ وإضافته للتركة، سواء بزعمها معرفة مكان بعض الأموال التي تركتها الوالدة ولم تدخل في التركة، أو ادعاء استدانتها هذا المبلغ ".

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أحدث التعليقات

ناصح
يا ع .س .ع.وانتم ماعندكم ضجيج اقرا مايلي(دام عزك يالهلال Huawei200 • منذ ٣ أشهر لان الهلال هو الافضل فخسارته تعني ان هناك شي مريب اما الطفل المدلل فهو الفقر وصحيح فوز الفتح كان بسبب احمد عيد والحساوي بوعلوي المهنا الذي قاد الفتح للدوري لم يوقف ولا لاعب من الفتح حتى نهاية الدوري ثم انت امام الله الآن الم يظلم الهلال في دوري ٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٦ و٢٠١٨ وأبطال آسيا ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠٢٠ لاتنكرالحقائق) .هذا ويش تسميه
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
almovi
ياجوكم ادفع الفرق بين العقدين ويبقي بالهلال ولا تنسي هذا زمن الاحتراف واللاعب عمره قصير بالملاعب ويبي يامن مستقبله ومستقبل اولاده
ابونايف
شكل ريحته مخيسه ويبي الفكه منه ههههه
ابو منى
ما افلح اول يفلح تالي.

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