شاهد.. غضب لاعب الاتحاد حمد آل منصور بعد خروجه من الملعب

طلال الغامدي (صدى):
أظهر مقطع فيديو لقطة غضب لاعب الاتحاد حمد آل منصور بعد خروجه من أرضية الملعب، حيث انتشرت على نطاق واسع بين الجماهير.
وكان التعادل السلبي خيم على مواجهة الاتحاد والرائد، في المباراة التي أقيمت على مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسيطر الأداء السلبي من قبل الفريقين، فيما حاول فريق الاتحاد الوصول إلى مرمي فريق الرائد، ولكن الدفاع أحبط كل محاولاته، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.
وبهذا التعادل، تراجع الاتحاد للمركز الخامس برصيد 14 نقطة، ويلاقي الهلال السبت 26 ديسمبر في الرياض، بينما الرائد يبلغ النقطة الـ11، ويستضيف الأهلي الأحد 27 ديسمبر.