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شاهد.. غضب لاعب الاتحاد حمد آل منصور بعد خروجه من الملعب

Time منذ 13 دقيقة
Views 1355
شاهد.. غضب لاعب الاتحاد حمد آل منصور بعد خروجه من الملعب

طلال الغامدي (صدى):
أظهر مقطع فيديو لقطة غضب لاعب الاتحاد حمد آل منصور بعد خروجه من أرضية الملعب، حيث انتشرت على نطاق واسع بين الجماهير.

وكان التعادل السلبي خيم على مواجهة الاتحاد والرائد، في المباراة التي أقيمت على مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيطر الأداء السلبي من قبل الفريقين، فيما حاول فريق الاتحاد الوصول إلى مرمي فريق الرائد، ولكن الدفاع أحبط كل محاولاته، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبهذا التعادل، تراجع الاتحاد للمركز الخامس برصيد 14 نقطة، ويلاقي الهلال السبت 26 ديسمبر في الرياض، بينما الرائد يبلغ النقطة الـ11، ويستضيف الأهلي الأحد 27 ديسمبر.

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أحدث التعليقات

ناصح
يا ع .س .ع.وانتم ماعندكم ضجيج اقرا مايلي(دام عزك يالهلال Huawei200 • منذ ٣ أشهر لان الهلال هو الافضل فخسارته تعني ان هناك شي مريب اما الطفل المدلل فهو الفقر وصحيح فوز الفتح كان بسبب احمد عيد والحساوي بوعلوي المهنا الذي قاد الفتح للدوري لم يوقف ولا لاعب من الفتح حتى نهاية الدوري ثم انت امام الله الآن الم يظلم الهلال في دوري ٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٦ و٢٠١٨ وأبطال آسيا ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠٢٠ لاتنكرالحقائق) .هذا ويش تسميه
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
almovi
ياجوكم ادفع الفرق بين العقدين ويبقي بالهلال ولا تنسي هذا زمن الاحتراف واللاعب عمره قصير بالملاعب ويبي يامن مستقبله ومستقبل اولاده
ابونايف
شكل ريحته مخيسه ويبي الفكه منه ههههه
ابو منى
ما افلح اول يفلح تالي.

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