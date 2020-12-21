بالفيديو.. إدواردو يوجه رسالة لـ جوميز بعد حصوله على لقب الهداف التاريخي

ماجد محمد (صدى):
قدم اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو على حصول الفرنسي التهنئة لبافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال بعد حصوله على لقب الهداف التاريخي.
وقال أدوردو خلال مقطع فيديو : "أود أن أهنيء غوميز الهداف التاريخي".
ووجه رسالة لجوميز قائلت: "إن شاء الله تستمر بالمزيد، نراكم قريبا وحظا موفقا".
الجدير بالذكر أن الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال، أصبح الهداف التاريخي الأجنبي للفريق في مختلف المسابقات.
وتمكن جوميز من تسجيل هدف التقدم للزعيم أمام القادسية مساء اليوم الإثنين في دوري المحترفين.
وسجل جوميز مع الهلال 82 هدفا حتى الآن، ليتخطى البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب الهلال السابق، والمنتقل مؤخراً إلى نادي شباب الأهلي دبي، والذي سجل 81 هدفا.