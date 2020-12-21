وليد الفراج يُوبخ الجماهير المشككة باستفادة الهلال تحكيميا: "كذبة القرن" 

ماجد محمد (صدى):
وبخ الإعلامي الرياضي وليد الفراج، الجماهير المشككة باستفادة الهلال من أخطاء التحكيم.
وقال " الفراج ":" محاولة شيطنة فريق وتقديمه كمستفيد وحيد من أخطاء التحكيم كانت كذبة القرن، الكل يتضرر والكل يستفيد والمسألة نسبية هنا وهناك "
وكان مقطع فيديو رصد ضربة جزاء احتسبت لنادي النصر خلال لقاء أمام الباطن، بينما لم يحصل الهلال على جزائية على الرغم أحقيته بها خلال مواجهته بالقادسية.
وبدا في الفيديو، احتساب ضربة جزاء للاعب النصر عبدالفتاح عسيري خلال مواجهته بالباطن، بينما لم تحتسب للاعب الهلال سالم الدوسري على الرغم من عرقلته في منطقة الجزاء من قبل لاعب القادسية.
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