الأعداد السابقة للصحيفة

وليد الفراج يُوبخ الجماهير المشككة باستفادة الهلال تحكيميا: "كذبة القرن" 

Time منذ ساعة
Views 2045
Comment 2
وليد الفراج يُوبخ الجماهير المشككة باستفادة الهلال تحكيميا: "كذبة القرن" 

ماجد محمد (صدى):
وبخ الإعلامي الرياضي وليد الفراج، الجماهير المشككة باستفادة الهلال من أخطاء التحكيم.

وقال " الفراج ":" محاولة شيطنة فريق وتقديمه كمستفيد وحيد من أخطاء التحكيم كانت كذبة القرن، الكل يتضرر والكل يستفيد والمسألة نسبية هنا وهناك "

وكان مقطع فيديو رصد ضربة جزاء احتسبت لنادي النصر خلال لقاء أمام الباطن، بينما لم يحصل الهلال على جزائية على الرغم أحقيته بها خلال مواجهته بالقادسية.

وبدا في الفيديو، احتساب ضربة جزاء للاعب النصر عبدالفتاح عسيري خلال مواجهته بالباطن، بينما لم تحتسب للاعب الهلال سالم الدوسري على الرغم من عرقلته في منطقة الجزاء من قبل لاعب القادسية.

اقرأ أيضا:

شاهد.. لقطات تبرز حرمان الهلال من ضربة جزاء ومنحها للنصر

Time واتساب

أحدث التعليقات

ناصح
يا ع .س .ع.وانتم ماعندكم ضجيج اقرا مايلي(دام عزك يالهلال Huawei200 • منذ ٣ أشهر لان الهلال هو الافضل فخسارته تعني ان هناك شي مريب اما الطفل المدلل فهو الفقر وصحيح فوز الفتح كان بسبب احمد عيد والحساوي بوعلوي المهنا الذي قاد الفتح للدوري لم يوقف ولا لاعب من الفتح حتى نهاية الدوري ثم انت امام الله الآن الم يظلم الهلال في دوري ٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٦ و٢٠١٨ وأبطال آسيا ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠٢٠ لاتنكرالحقائق) .هذا ويش تسميه
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
almovi
ياجوكم ادفع الفرق بين العقدين ويبقي بالهلال ولا تنسي هذا زمن الاحتراف واللاعب عمره قصير بالملاعب ويبي يامن مستقبله ومستقبل اولاده
ابونايف
شكل ريحته مخيسه ويبي الفكه منه ههههه
ابو منى
ما افلح اول يفلح تالي.

أخر الأخبار

نزار باهبري: اللقاح المتاح فعال ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا (فيديو)
نزار باهبري: اللقاح المتاح فعال ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا (فيديو)
Time منذ 3 دقائق Views 1066
شاهد.. غضب لاعب الاتحاد حمد آل منصور بعد خروجه من الملعب
شاهد.. غضب لاعب الاتحاد حمد آل منصور بعد خروجه من الملعب
Time منذ 13 دقيقة Views 1345
زينب العسكري توضح حقيقة عودتها للتمثيل
زينب العسكري توضح حقيقة عودتها للتمثيل
Time منذ 15 دقيقة Views 239
يامن شراله من حلاله عله
يامن شراله من حلاله عله
Time منذ 17 دقيقة Views 207
بالفيديو.. المنيع يوضح حكم من اعتمر ونسى حلق شعره 
بالفيديو.. المنيع يوضح حكم من اعتمر ونسى حلق شعره 
Time منذ 19 دقيقة Views 1324
بالفيديو.. إدواردو يوجه رسالة لـ جوميز بعد حصوله على لقب الهداف التاريخي
بالفيديو.. إدواردو يوجه رسالة لـ جوميز بعد حصوله على لقب الهداف التاريخي
Time منذ 33 دقيقة Views 1655
توضيح من النمر بشأن ارتفاع وانخفاض ضغط الدم
توضيح من النمر بشأن ارتفاع وانخفاض ضغط الدم
Time منذ 45 دقيقة Views 1788
وليد الفراج يُوبخ الجماهير المشككة باستفادة الهلال تحكيميا: "كذبة القرن" 
وليد الفراج يُوبخ الجماهير المشككة باستفادة الهلال تحكيميا: "كذبة القرن" 
Time منذ ساعة Views 2045
مضاربة بين فتيات وسط الطريق
مضاربة بين فتيات وسط الطريق
Time منذ ساعة Views 523
بكاء عروس مغربية بعد اجبارها على الزواج
بكاء عروس مغربية بعد اجبارها على الزواج
Time منذ ساعة Views 784