التعادل السلبي يخيم على مواجهة الاتحاد والرائد

نواف السالم (صدى):
خيم التعادل السلبي على مواجهة الاتحاد والرائد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك عبدالعزيز ' الشرائع '
، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسيطر الأداء السلبي من قبل الفريقين، فيما حاول فريق الاتحاد الوصول إلى مرمي فريق الرائد، ولكن الدفاع أحبط كل محاولاته، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.
وبهذا التعادل، تراجع الاتحاد للمركز الخامس برصيد 14 نقطة، ويلاقي الهلال السبت 26 ديسمبر في الرياض، بينما الرائد يبلغ النقطة الـ11، ويستضيف الأهلي الأحد 27 ديسمبر.