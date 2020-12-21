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المنافسة تغرم شركة الاتصالات السعودية 10 ملايين ريال

Time منذ 9 دقائق
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المنافسة تغرم شركة الاتصالات السعودية 10 ملايين ريال

الرياض (صدى):
قررت الهيئة العامة للمنافسة تغريم شركة الاتصالات السعودية 10 ملايين ريال لمخالفة نظام المنافسة.

وقالت المناقسة أن المخالفة تضمنت استغلال وضعها المهيمن من خلال فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع. أو الشراء عند التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة للمنشآت المتنافسة، ورفض التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.

وأوضحت الهيئة أنها تلقت شكوى تفيد بقيام شركة الاتصالات السعودية إس تي سي بمخالفة نظام المنافسة من خلال إساءة استغلال وضعها المهيمن في السوق عن طريق فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء وهو ما تحظره الفقرة 3 من المادة الخامسة من نظام المنافسة إضافة إلى رفضها التعامل مع إحدى المنشآت المنافسة لها بهدف الحد من دخولها السوق وهو ما تحظره الفقرة 4 من المادة الخامسة نظام المنافسة.

وأضافت أنه بناء على التحريات الأولية أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراه في تاريخ 12/07/1432 هـ. المتضمن البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة الاتصالات السعودية. بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح قيام شركة الاتصالات السعودية بمخالفة نظام المنافسة وذلك بإساءة استغلال وضعها المهيمن في السوق من خلال فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء تمثلت في الاشتراط على أحد المنافسين بعدم تمرير أي حركة دولية منتهية إلى شركة الاتصالات من خلاله. إضافة إلى رفضها التعامل مع منشأة منافسة لها دون مسوغ للحد من دخولها السوق وهو ما يعد مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وقالت إن لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة أصدرت قرارها بتاريخ 29/07/1433 هـ. بتغريم الشركة بعد ثبوت مخالفة الفقرتين 3 و4 من المادة الخامسة من نظام المنافسة،. مشيرة إلى تظلم الشركة على القرار الصادر بحقها أمام محكمة مختصة، . وانتهت محكمة الاستئناف الإدارية إلى تأييد قرار اللجنة القاضي بإيقاع العقوبات المقررة ليصبح الحكم بعد ذلك قطعيا.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
بل ممتازووووون.. مساء الخير والسرور أخونا أبو محمد..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يهديهم .. وان شاء الله المسؤلين يشوف حل لهذه المشكله ..
ابو محمد 😎 ✍️
شخطتها باالجبهه .. .. تستاهل ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه .. .. مقرود ، وفك الله العجيز من قرادته ..
ابو محمد
النصر قدام الباطن انظلم والحكم الغى هدف صحيح للنصر. وبعد المباراة مسئولي الباطن راضين والطواقي يصيحون! لو النصر في المراكز الأولى يمكن نعذرهم. بس النصر والطواقي يشجعون الباطن وباحتقان. كله منك يا ماجد

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