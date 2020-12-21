بالفيديو.. عمر المهنا يُعلق على أداء حكم مباراة الهلال والقادسية 

ماجد محمد (صدى):
علق الخبير التحكيمي، عمر المهنا، على أداء الحكم شكري الحنفوش، الذي أدار لقاء فريقي الهلال والقادسية، في الجولة التاسعة من دوري المحترفين.
وقال " المهنا " خلال تصريحات تلفزيونية:" شكري الحنفوش لم يؤثر على نتيجة المباراة "، مضيفا:" تقييمي له جيّد ".
وأوضح:" الحنفوش لم يرتكب أي مخالفة في مباراة النصر و الشباب ".
وكان حارس مرمى نادي القادسية فيصل مسرحي، عبر عن استياءه من حكم المباراة شكري الحنفوش، حيث طالبه بمخاطبة الفريق بنفس طريقة الهلال.
وقال حارس مرمى نادي القادسية: " احترم الحكم شكري الحنفوش و أتمنى منه احترامنا، ومخاطبتنا بنفس الطريقة التي يتحدث بها مع لاعبي الهلال، في نهاية الأمر " كلنا محترفين "، مضيفا:" الحكم يكلمنا بنبرة ويكلم لاعبي الهلال بنبرة.. نحن مثلهم ونتمنى منه أن يحسن أسلوبه ".
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