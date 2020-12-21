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وزارة الدفاع تدعو 458 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها للمطابقة

Time منذ 38 دقيقة
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وزارة الدفاع تدعو 458 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها للمطابقة

فاطمة المالكي (صدى):
دعت وزارة الدفاع عدد 458 مواطنًا ومواطنة مرشحين ومرشحات من قبل برنامج جدارة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على وظائف وزارة الدفاع المعلن عنها خلال الفترة من1442/04/21هـ إلى 1442/04/30 هـ، لمراجعة الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية للقوات المسلحة بالرياض.

وأوضحت الوزارة إن مراجعة الرجال ستكون بمقر (الشؤون الإدارية للقوات المسلحة بالرياض)، والنساء بمقر (الإدارة النسوية بوزارة الدفاع)، وذلك لإجراء المقابلة الشخصية، ومطابقة المؤهل العلمي لهم ابتداءً من تاريخ (1442/05/21هـ) حسب الموعد (اليوم والتاريخ) المحدد لكل مرشح ومرشحة.

وأضافت أنه في حال عدم المراجعة في الموعد المحدد سيتم الاستبعاد من الترشيح، وعلى أن يتم إحضار الوثائق التالية:

أصل الهوية الوطنية وصورة منها.

أصل الشهادة العلمية وصورة منها.

عدد (4) صور شخصية مقاس (4×6).

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
بل ممتازووووون.. مساء الخير والسرور أخونا أبو محمد..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يهديهم .. وان شاء الله المسؤلين يشوف حل لهذه المشكله ..
ابو محمد 😎 ✍️
شخطتها باالجبهه .. .. تستاهل ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه .. .. مقرود ، وفك الله العجيز من قرادته ..
ابو محمد
النصر قدام الباطن انظلم والحكم الغى هدف صحيح للنصر. وبعد المباراة مسئولي الباطن راضين والطواقي يصيحون! لو النصر في المراكز الأولى يمكن نعذرهم. بس النصر والطواقي يشجعون الباطن وباحتقان. كله منك يا ماجد

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