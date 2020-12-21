مقتل قائد كتيبة حوثية في اشتباكات بالحديدة

فهمي محمد (صدى):
تكبّدت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش اليمني وغارات مركّزة شنها طيران تحالف دعم الشرعية.
كشفت مصادر عسكرية يمنية، الاثنين، مقتل قائد كتيبة تابعة للحوثيين في اشتباكات جنوب الحديدة.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان، أن العشرات من عناصر الميليشيات سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش والمقاومة الشعبية أثناء محاولتها الهجوم على أحد المواقع العسكرية في أطراف جبل مراد، مبينا أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مجاميع حوثية حاولت الفرار من أرض المعركة، وأسفر القصف عن سقوط غالبية العناصر الفارّة.