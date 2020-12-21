تصريح مفاجئ للدوسري بشأن الاحتراف في الخارج يُثير قلق جماهير الهلال (فيديو) 

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الهلال، سالم الدوسري، على فوز الهلال على القادسية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، منافسات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال " الدوسري " خلال تصريحات تلفزيونية بعد المباراة:" فوزنا اليوم هي أهم 3 نقاط لنعود لوضعنا الطبيعي "، مبينا:" فرحة " التورنيدو " مهمة ".
وأضاف " الدوسري ":" الاحتراف في الخارج طموح لأي لاعب "، مما أثار قلق جماهير الهلال المحبين لاستمراره مع الزعيم، لافتا:" الكرة مكسب وخسارة مثل ما نتقبل الفوز، لازم نتقبل الخسارة ".
وكان الهلال قلب الطاولة على القادسية، بثلاثية ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذا الفوز، يستعيد الهلال نغمة الانتصارات ويتخطى القادسية ويرفع رصيده إلى 22 نقطة، ويلاقي الاتحاد السبت 26 ديسمبر، بينما يتوقف القادسية عند 13 نقطة، ويستضيف الاتفاق الأحد 27 ديسمبر.