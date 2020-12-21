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بالفيديو.. غوميز يُفاجئ الهلاليين بتعليق غير متوقع حول لقب الهداف التاريخي 

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. غوميز يُفاجئ الهلاليين بتعليق غير متوقع حول لقب الهداف التاريخي 

ماجد محمد (صدى):
علق لاعب الهلال الفرنسي بافيتيمبي غوميز،  على فوز الزعيم على القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال " غوميز " خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" نادي كبير مثل الهلال لا يخسر 3 مرات متتالية وكان ذلك هو أهم من الهداف التاريخي ".

 وأضاف " غوميز ":" ترحيب الشعب السعودي منذ قدومي للمملكة يجعلني أشعر بأني لاعب سعودي "، لافتا:" اليوم وصلت لحاجز تهديفي وما زلت في مؤتمر ".

وتابع:" كل من يحمل شعار الهلال، شايل على عاتقه مسؤولية إسعاد الجماهير "، موجها رسالة للهلاليين، قائلا:" أطلب العذر والسماح من الجماهير في أيام لم أتمكن من إسعادهم ".

وتقدم الفرنسي بافتيمبي جوميز للزعيم في الدقيقة الرابعة عشر من ضربة جزاء، وأحرز البيروفي أندريه كاريلو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 23 من عمر اللقاء من جملة تكتيكية رائعة، كما أحرز سالم الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة 47، فيما أحرز لاعب القادسية ستانلي الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 57.

وبهذه النتيجة، يستعيد ‏الهلال نغمة الانتصارات ويتخطى القادسية ويرفع رصيده إلى 22 نقطة، ويلاقي الاتحاد السبت 26 ديسمبر، بينما يتوقف القادسية عند 13 نقطة، ويستضيف الاتفاق الأحد 27 ديسمبر.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
بل ممتازووووون.. مساء الخير والسرور أخونا أبو محمد..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يهديهم .. وان شاء الله المسؤلين يشوف حل لهذه المشكله ..
ابو محمد 😎 ✍️
شخطتها باالجبهه .. .. تستاهل ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه .. .. مقرود ، وفك الله العجيز من قرادته ..
ابو محمد
النصر قدام الباطن انظلم والحكم الغى هدف صحيح للنصر. وبعد المباراة مسئولي الباطن راضين والطواقي يصيحون! لو النصر في المراكز الأولى يمكن نعذرهم. بس النصر والطواقي يشجعون الباطن وباحتقان. كله منك يا ماجد

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