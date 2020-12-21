بالفيديو.. غوميز يُفاجئ الهلاليين بتعليق غير متوقع حول لقب الهداف التاريخي 

ماجد محمد (صدى):
علق لاعب الهلال الفرنسي بافيتيمبي غوميز، على فوز الزعيم على القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال " غوميز " خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" نادي كبير مثل الهلال لا يخسر 3 مرات متتالية وكان ذلك هو أهم من الهداف التاريخي ".
وأضاف " غوميز ":" ترحيب الشعب السعودي منذ قدومي للمملكة يجعلني أشعر بأني لاعب سعودي "، لافتا:" اليوم وصلت لحاجز تهديفي وما زلت في مؤتمر ".
وتابع:" كل من يحمل شعار الهلال، شايل على عاتقه مسؤولية إسعاد الجماهير "، موجها رسالة للهلاليين، قائلا:" أطلب العذر والسماح من الجماهير في أيام لم أتمكن من إسعادهم ".
وتقدم الفرنسي بافتيمبي جوميز للزعيم في الدقيقة الرابعة عشر من ضربة جزاء، وأحرز البيروفي أندريه كاريلو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 23 من عمر اللقاء من جملة تكتيكية رائعة، كما أحرز سالم الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة 47، فيما أحرز لاعب القادسية ستانلي الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 57.
وبهذه النتيجة، يستعيد الهلال نغمة الانتصارات ويتخطى القادسية ويرفع رصيده إلى 22 نقطة، ويلاقي الاتحاد السبت 26 ديسمبر، بينما يتوقف القادسية عند 13 نقطة، ويستضيف الاتفاق الأحد 27 ديسمبر.