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حقيقة تسجيل إصابات بفيروس كورونا المتحور في المملكة

Time منذ ساعة
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حقيقة تسجيل إصابات بفيروس كورونا المتحور في المملكة

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصحة، عن حقيقة تسجيل إصابات بفيروس كورونا المتحور في المملكة.

وأضافت " الصحة ":" ‏‏‏لا صحة عما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس ‎كورونا المتحور في المملكة ".

وأوضحت " الصحة ":" لم يتم رصده بالمملكة حتى الآن، والدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني للفيروس "، داعية  الجميع إلى التواصل مع ‎@SaudiMOH937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الاثنين، عن تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 211 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 352,089 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 9 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6131 حالة.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
بل ممتازووووون.. مساء الخير والسرور أخونا أبو محمد..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يهديهم .. وان شاء الله المسؤلين يشوف حل لهذه المشكله ..
ابو محمد 😎 ✍️
شخطتها باالجبهه .. .. تستاهل ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه .. .. مقرود ، وفك الله العجيز من قرادته ..
ابو محمد
النصر قدام الباطن انظلم والحكم الغى هدف صحيح للنصر. وبعد المباراة مسئولي الباطن راضين والطواقي يصيحون! لو النصر في المراكز الأولى يمكن نعذرهم. بس النصر والطواقي يشجعون الباطن وباحتقان. كله منك يا ماجد

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