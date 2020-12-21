بالفيديو.. حارس مرمى القادسية: نتمنى من حكم المباراة احترامنا

ماجد محمد (صدى):
أبدى حارس مرمى نادي القادسية فيصل مسرحي استياءه من حكم المباراة شكري الحنفوش، حيث طالبه بمخاطبة الفريق بنفس طريقة الهلال.
وقال حارس مرمى نادي القادسية: " احترم الحكم شكري الحنفوش و أتمنى منه احترامنا، ومخاطبتنا بنفس الطريقة التي يتحدث بها مع لاعبي الهلال، في نهاية الأمر "كلنا محترفين"، مضيفا" الحكم يكلمنا بنبرة ويكلم لاعبي الهلال بنبرة.. نحن مثلهم ونتمنى منه أن يحسن أسلوبه".
يجدر الإشارة إلى أن فريق الهلال، تغلب على القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.