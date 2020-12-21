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بالفيديو.. حارس مرمى القادسية: نتمنى من حكم المباراة احترامنا

Time منذ ساعة
Views 1834
بالفيديو.. حارس مرمى القادسية: نتمنى من حكم المباراة احترامنا

ماجد محمد (صدى):
أبدى حارس مرمى نادي ‎القادسية فيصل مسرحي استياءه من حكم المباراة شكري الحنفوش، حيث طالبه بمخاطبة الفريق بنفس طريقة الهلال.

‏وقال حارس مرمى نادي ‎القادسية: " احترم الحكم شكري الحنفوش و أتمنى منه احترامنا، ومخاطبتنا بنفس الطريقة التي يتحدث بها مع لاعبي ‎الهلال، في نهاية الأمر "كلنا محترفين"، مضيفا" الحكم يكلمنا بنبرة ويكلم لاعبي ‎الهلال بنبرة.. نحن مثلهم ونتمنى منه أن يحسن أسلوبه".

يجدر الإشارة إلى أن فريق الهلال، تغلب على القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
بل ممتازووووون.. مساء الخير والسرور أخونا أبو محمد..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يهديهم .. وان شاء الله المسؤلين يشوف حل لهذه المشكله ..
ابو محمد 😎 ✍️
شخطتها باالجبهه .. .. تستاهل ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه .. .. مقرود ، وفك الله العجيز من قرادته ..
ابو محمد
النصر قدام الباطن انظلم والحكم الغى هدف صحيح للنصر. وبعد المباراة مسئولي الباطن راضين والطواقي يصيحون! لو النصر في المراكز الأولى يمكن نعذرهم. بس النصر والطواقي يشجعون الباطن وباحتقان. كله منك يا ماجد

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