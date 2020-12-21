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التعاون يكتسح الشباب برباعية نظيفة 

Time منذ 9 دقائق
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التعاون يكتسح الشباب برباعية نظيفة 

طلال الغامدي (صدى):
اكتسح فريق نادي التعاون، نظيره الشباب برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ 9 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز الهدف الأول للتعاون اللاعب إياجو سانتوس في الدقيقة 41، بينما سجل الهدف الثاني للتعاون اللاعب ساندرو مانويل في الدقيقة 66، كما نجح اللاعب ليندر تاوامبا في هز شباك الشباب في الدقيقة 75، واستطاع اللاعب مالك العبدالمنعم تسجيل الهدف الرابع للتعاون في الدقيقة 94.

وبهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 14 نقطة، ويلاقي العين الأحد 27 ديسمبر، بينما يتوقف الشباب  عند النقطة 15، ويستضيف الباطن السبت 26 ديسمبر. 

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
22 نقطة و صدارة بس
ابو وليد
لاعب محتاج بردعه من اجل ان يتروض
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. الله ينصركم على الحوثيين الظالمين ويسدد رميكم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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