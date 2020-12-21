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تحذير من أمطار رعدية على عدة مناطق بدءا من هذا الموعد

Time منذ 30 دقيقة
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تحذير من أمطار رعدية على عدة مناطق بدءا من هذا الموعد

الرياض (صدى):
نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد، من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية ابتداء من يوم غد الثلاثاء حتى الخميس المقبل على أجزاء من مناطق المملكة.

وتتأثر بالحالة المطرية مناطق ( الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية) بهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهابت المديرية العامة بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
22 نقطة و صدارة بس
ابو وليد
لاعب محتاج بردعه من اجل ان يتروض
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. الله ينصركم على الحوثيين الظالمين ويسدد رميكم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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