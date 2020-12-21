بالفيديو.. الهلال يهزم القادسية بثلاثية

طلال الغامدي (صدى):
تغلب فريق الهلال، على القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تقدم الفرنسي بافتيمبي جوميز للزعيم في الدقيقة الرابعة عشر من ضربة جزاء، وأحرز البيروفي أندريه كاريلو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 23 من عمر اللقاء من جملة تكتيكية رائعة، كما أحرز سالم الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة 47، فيما أحرز لاعب القادسية ستانلي الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 57.
َبهذه النتيجة، يستعيد الهلال نغمة الانتصارات ويتخطى القادسية ويرفع رصيده إلى 22 نقطة، ويلاقي الاتحاد السبت 26 ديسمبر، بينما يتوقف القادسية عند 13 نقطة، ويستضيف الاتفاق الأحد 27 ديسمبر.