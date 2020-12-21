الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الهلال يهزم القادسية بثلاثية

Time منذ 37 دقيقة
Views 1539
Comment 1
بالفيديو.. الهلال يهزم القادسية بثلاثية

طلال الغامدي (صدى):
تغلب فريق الهلال، على القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم الفرنسي بافتيمبي جوميز للزعيم في الدقيقة الرابعة عشر من ضربة جزاء، وأحرز البيروفي أندريه كاريلو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 23 من عمر اللقاء من جملة تكتيكية رائعة، كما أحرز سالم الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة 47، فيما أحرز لاعب القادسية ستانلي الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 57.

َبهذه النتيجة، يستعيد ‏الهلال نغمة الانتصارات ويتخطى القادسية ويرفع رصيده إلى 22 نقطة، ويلاقي الاتحاد السبت 26 ديسمبر، بينما يتوقف القادسية عند 13 نقطة، ويستضيف الاتفاق الأحد 27 ديسمبر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

نجاة محمد
22 نقطة و صدارة بس
ابو وليد
لاعب محتاج بردعه من اجل ان يتروض
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. الله ينصركم على الحوثيين الظالمين ويسدد رميكم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

أخر الأخبار

حقيقة تسجيل إصابات بفيروس كورونا المتحور في المملكة
حقيقة تسجيل إصابات بفيروس كورونا المتحور في المملكة
Time منذ 5 ثواني Views 999
التعاون يكتسح الشباب برباعية نظيفة 
التعاون يكتسح الشباب برباعية نظيفة 
Time منذ 9 دقائق Views 1237
سيدة توضح كيف تتعامل مع خيانة زوجها
سيدة توضح كيف تتعامل مع خيانة زوجها
Time منذ 15 دقيقة Views 269
الابن راح ضحية تمارين للأم
الابن راح ضحية تمارين للأم
Time منذ 16 دقيقة Views 184
قرد يغوص في الماء بحثاً عن الطعام
قرد يغوص في الماء بحثاً عن الطعام
Time منذ 16 دقيقة Views 218
تفاعل مشجعه هلاليه من المكسيك مع الهدف الثاني امام القادسية
تفاعل مشجعه هلاليه من المكسيك مع الهدف الثاني امام القادسية
Time منذ 24 دقيقة Views 332
التحالف: استمرار منح التصاريح للسفن المتجهة للموانئ اليمنية ومنها الحديدة 
التحالف: استمرار منح التصاريح للسفن المتجهة للموانئ اليمنية ومنها الحديدة 
Time منذ 28 دقيقة Views 1365
تحذير من أمطار رعدية على عدة مناطق بدءا من هذا الموعد
تحذير من أمطار رعدية على عدة مناطق بدءا من هذا الموعد
Time منذ 30 دقيقة Views 1587
بالفيديو.. الهلال يهزم القادسية بثلاثية
بالفيديو.. الهلال يهزم القادسية بثلاثية
Time منذ 37 دقيقة Views 1539
بالفيديو.. القوات المشتركة للتحالف تكبد الحوثيين خسائر فادحة في مأرب والجوف
بالفيديو.. القوات المشتركة للتحالف تكبد الحوثيين خسائر فادحة في مأرب والجوف
Time منذ 41 دقيقة Views 1406