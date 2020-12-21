بالفيديو.. القوات المشتركة للتحالف تكبد الحوثيين خسائر فادحة في مأرب والجوف

فهمي محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو القوات المشتركة للتحالف تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وتستهدف عناصر وعربات الانقلابيين، وجاء ذلك ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في مأرب والجوف.
وكانت القوات المشتركة في محافظة مأرب، واصلت تكبيد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في مختلف الجبهات.
وقتل 23 مسلحاً حوثياً، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.
وقال المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية، إن قوات الجيش والمقاومة، صدت زحفاً للميليشيا الحوثية، التي حاولت استعادة مواقع حررها الجيش مؤخراً في جبهة نجد العتق بمديرية نهم.