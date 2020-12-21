حجم إصابة حمدالله بعد استبداله في مباراة النصر والباطن 

طلال الغامدي (صدى):
أصيب لاعب النصر، المغربي عبدالرازق حمد الله، في المباراة التي جمعت العالمي بمضيفه الباطن، مما أدى إلي استبداله في أحداث الشوط الثاني.
وأثبتت الفحوصات الأولية، أن إصابته عبارة عن شد في العضلة الضامة، ولم تتحدد موعد عودة اللاعب من الإصابة، انتظارا لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية في الساعات القادمة.
وكان النصر، تغلب على الباطن، بنتيجة (2-1)، في إطار منافسات الجولة التاسعة، من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد النصر إلى 7 نقاط في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد الباطن عند 11 نقطة في المركز السابع.