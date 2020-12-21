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بالفيديو.. المشرف على التعليم الإلكتروني: ‎منصة مدرستي مكنت من نجاح تجربة الاختبارات عن بعد

Time منذ ساعة
Views 1525
بالفيديو.. المشرف على التعليم الإلكتروني: ‎منصة مدرستي مكنت من نجاح تجربة الاختبارات عن بعد

الرياض (صدى):
أكدت الدكتورة عهود الفارس المشرف على التعليم الإلكتروني في وزارة التعليم أن أدوات ‎منصة مدرستي التفاعلية مكّنت من نجاح تجربة الاختبارات عن بُعد.

وأوضحت الفارس أن منصة مدرستي أتاحت مجموعة من الأدوات المختلفة يتفاعل خلالها 6مليون طالب حيث وفرت الفصول الافتراضية وأدوات التواصل مع المعلمين والرحلات التعليمية.

وأشارت إلى أن أسر الطلاب قدمت في هذه الجائحة أجمل صور التكامل حيث ساهمت في نجاح الطالب في رحلة التعليم عن بعد وهيأت البيئة المناسبة والتوعية ، مبينة أن هناك تكامل واستقرار هما العامل الأساسي لنجاح للتعليم عن بعد

وأضافت أن المعلم هو الأساس في إدارة العملية التعليمية بجميع مكوناتها، لافتة إلى أن الوزارة حرصت على دعم المعلمين وتوفير الأدوات والمحتوى العلمي والتقنيات وربط بيانات الطلاب ومكونات العملية التعليمية لمنصة مدرستي حيث أن المعلم أبدع في استخدام هذه الأدوات بما يتناسب مع امكانيات الطلاب واستخدام أدوات القياس وذلك لإنجاح العملية التعليمية.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
22 نقطة و صدارة بس
ابو وليد
لاعب محتاج بردعه من اجل ان يتروض
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. الله ينصركم على الحوثيين الظالمين ويسدد رميكم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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