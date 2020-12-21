ميسي يحدد مصيره مع برشلونة بتصريح مثير 

وكالات (صدى):
حدد الأرجنتيني ليونيل ميسي، مصيره مع برشلونة بتصريح مفاجئ أعطى الأمل لمشجعي الفريق بالبقاء، ويأتي ذلك بعدما ترددت أنباء حول رحيله.
وقال " ميسي "، خلال تصريحات لبرنامج " المون " الذي تبثه إذاعة " راك 1 " الكتالونية، إنه كان محبطا ويريد الرحيل في الميركاتو الصيفي الماضي.
وأوضح " ميسي ":" الحقيقة هي أنني اليوم بخير، وصحيح أنني مررت بوقت سيء للغاية في الصيف، وهذا يعود لأحداث سابقة، ما حدث قبل الصيف وكيف انتهى الموسم والبوروفاكس " خدمة تستخدم في إسبانيا لإرسال المستندات بشكل عاجل، على أن تكون موثقة بتاريخ وتوقيت الوصول وكل ذلك ".
وتابع:" كنت أسحب ذلك قليلا في بداية الموسم، أنا اليوم بحالة جيدة ولدي رغبة في التنافس بجد على كل البطولات التي نخوضها، ومتحمس لذلك، وأعلم أن النادي يمر بوقت عصيب، على مستوى النادي والفريق، وكل ما يحيط ببرشلونة أصبح صعبا، لكن لدي الرغبة ".
وكان ميسي استخدم خدمة " البوروفاكس" بعد الهزيمة أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الصيف الماضي، حيث طالب "البلوغرانا" بتفعيل بند الرحيل المجاني عن صفوف الفريق.