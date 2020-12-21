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لقطة تعود للستينات الهجرية في الرياض
منذ 38 دقيقة
376
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
ياصباح ويامساء الخير والبركة ، هذا اليوم وكل يوم ، يا اخ راايق .. .. من طول الغيبات جاب العلوم الطيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون ، ولا غرابة من كثر جرايم المجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
فهد
المفروض اعادتهم لبلدهم هذولا وباء على اهل مكه
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويرحمنا برحمته اللتي وسعت كل شيء ، ويحسن عزاء من فقده .. آمين .. .. اليوم جتني رسالة واتس ، من شخص ( ابن عم لزم ) عزيز وغالي ( شاب نشأ في طاعة الله ، ولا ازكي على الله احدا ، والآن تجاوز السبعين ) ، وصلت قصيدة المغفور له بإذن الله ، اللتي يذكر فيها الجنازه ودفنها واهوالها .. والآن المسا ، اقرأ خبر وفاته ، وانا لم اسمع به من قبل ... وفي رسالة الواتس لم يذكر المرسل جزاه الله خير ، اي تعليق او تعريف عن هذا الشاعر الواعظ .. ولكن بعد الخبر ، عرفت السالفه بحذافيرها ، سبحان الله .. .. اسأل الله ان يرحمنا ويرحمه وقارئ هذه السطور ، برحمته الواسعه في المحيا والممات .. اللهم آمين ..
فهد
وش هذا الانجاز العظيم ضرورى ينشر هذا الخبر ان ممرضه اعطت الابره وزير الصحه انجاز عظيم لازم تسجل في التاريخ
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