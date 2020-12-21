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بالفيديو.. بيتروس: الأندية تجرأت علينا بسب ظروفنا.. وسنقاتل من أجل الجماهير

Time منذ 48 دقيقة
Views 1579
بالفيديو.. بيتروس: الأندية تجرأت علينا بسب ظروفنا.. وسنقاتل من أجل الجماهير

ماجد محمد (صدى):
قال البرازيلي بيتروس، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أن تراجع النتائج جعلت الأندية تتجرأ على النصر، مؤكدا أن الفريق سيقاتل من أجل الجماهير.

وأوضح بيتروس:"بدأنا الموسم من المباراة الماضية، وتجاوزنا شهر صعب بسبب اصابات كورونا والاصابات العضلية"، مضيفا :"نملك لاعبين مميزين، ونادينا كبير ولكن بسبب ظروفنا بدأت الأندية تتجرأ علينا في المباريات السابقة".

يذكر أن نادي النصر، حقق الفوز على مضيفه الباطن، بنتيجة (2-1)، ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياصباح ويامساء الخير والبركة ، هذا اليوم وكل يوم ، يا اخ راايق .. .. من طول الغيبات جاب العلوم الطيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون ، ولا غرابة من كثر جرايم المجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
فهد
المفروض اعادتهم لبلدهم هذولا وباء على اهل مكه
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويرحمنا برحمته اللتي وسعت كل شيء ، ويحسن عزاء من فقده .. آمين .. .. اليوم جتني رسالة واتس ، من شخص ( ابن عم لزم ) عزيز وغالي ( شاب نشأ في طاعة الله ، ولا ازكي على الله احدا ، والآن تجاوز السبعين ) ، وصلت قصيدة المغفور له بإذن الله ، اللتي يذكر فيها الجنازه ودفنها واهوالها .. والآن المسا ، اقرأ خبر وفاته ، وانا لم اسمع به من قبل ... وفي رسالة الواتس لم يذكر المرسل جزاه الله خير ، اي تعليق او تعريف عن هذا الشاعر الواعظ .. ولكن بعد الخبر ، عرفت السالفه بحذافيرها ، سبحان الله .. .. اسأل الله ان يرحمنا ويرحمه وقارئ هذه السطور ، برحمته الواسعه في المحيا والممات .. اللهم آمين ..
فهد
وش هذا الانجاز العظيم ضرورى ينشر هذا الخبر ان ممرضه اعطت الابره وزير الصحه انجاز عظيم لازم تسجل في التاريخ

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