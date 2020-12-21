بالفيديو.. بيتروس: الأندية تجرأت علينا بسب ظروفنا.. وسنقاتل من أجل الجماهير

ماجد محمد (صدى):
قال البرازيلي بيتروس، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أن تراجع النتائج جعلت الأندية تتجرأ على النصر، مؤكدا أن الفريق سيقاتل من أجل الجماهير.
وأوضح بيتروس:"بدأنا الموسم من المباراة الماضية، وتجاوزنا شهر صعب بسبب اصابات كورونا والاصابات العضلية"، مضيفا :"نملك لاعبين مميزين، ونادينا كبير ولكن بسبب ظروفنا بدأت الأندية تتجرأ علينا في المباريات السابقة".
يذكر أن نادي النصر، حقق الفوز على مضيفه الباطن، بنتيجة (2-1)، ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.