شاهد.. احتكاك بين لاعب ‎النصر بيتروس وأحد لاعبي الباطن بعد نهاية اللقاء

طلال الغامدي (صدى):
أظهر مقطع فيديو احتكاك بين لاعب النصر بيتروس ماتيوس وأحد لاعبي الباطن بعد نهاية اللقاء الذي جمع الفريقين في افتتاحية الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان فريق نادي النصر فاز على الباطن بهدفين مقابل هدف، حيث سجل لاعب النصر خالد الغنام الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 86, كما أحرز اللاعب نور الدين أمرابط في الدقيقة 90 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة يتوقف الباطن عند النقطة 11، ويحل ضيفا على الشباب السبت 26 ديسمبر، بينما النصر يرفع رصيده إلى 7 نقاط، ويستضيف ضمك في ذات اليوم.