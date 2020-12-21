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شاهد.. احتكاك بين لاعب ‎النصر بيتروس وأحد لاعبي الباطن بعد نهاية اللقاء

Time منذ ساعة
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شاهد.. احتكاك بين لاعب ‎النصر بيتروس وأحد لاعبي الباطن بعد نهاية اللقاء

طلال الغامدي (صدى):
أظهر مقطع فيديو احتكاك بين لاعب النصر بيتروس ماتيوس وأحد لاعبي الباطن بعد نهاية اللقاء الذي جمع الفريقين في افتتاحية الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان فريق نادي النصر فاز على الباطن بهدفين مقابل هدف، حيث سجل لاعب النصر خالد الغنام الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 86, كما أحرز اللاعب نور الدين أمرابط في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يتوقف الباطن  عند النقطة 11، ويحل ضيفا على الشباب السبت 26 ديسمبر، بينما النصر يرفع رصيده إلى 7 نقاط، ويستضيف ضمك في ذات اليوم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياصباح ويامساء الخير والبركة ، هذا اليوم وكل يوم ، يا اخ راايق .. .. من طول الغيبات جاب العلوم الطيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون ، ولا غرابة من كثر جرايم المجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
فهد
المفروض اعادتهم لبلدهم هذولا وباء على اهل مكه
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويرحمنا برحمته اللتي وسعت كل شيء ، ويحسن عزاء من فقده .. آمين .. .. اليوم جتني رسالة واتس ، من شخص ( ابن عم لزم ) عزيز وغالي ( شاب نشأ في طاعة الله ، ولا ازكي على الله احدا ، والآن تجاوز السبعين ) ، وصلت قصيدة المغفور له بإذن الله ، اللتي يذكر فيها الجنازه ودفنها واهوالها .. والآن المسا ، اقرأ خبر وفاته ، وانا لم اسمع به من قبل ... وفي رسالة الواتس لم يذكر المرسل جزاه الله خير ، اي تعليق او تعريف عن هذا الشاعر الواعظ .. ولكن بعد الخبر ، عرفت السالفه بحذافيرها ، سبحان الله .. .. اسأل الله ان يرحمنا ويرحمه وقارئ هذه السطور ، برحمته الواسعه في المحيا والممات .. اللهم آمين ..
فهد
وش هذا الانجاز العظيم ضرورى ينشر هذا الخبر ان ممرضه اعطت الابره وزير الصحه انجاز عظيم لازم تسجل في التاريخ

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