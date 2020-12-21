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توجيه عاجل من التعليم بشأن دراسة المبتعثين

Time منذ 5 دقائق
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توجيه عاجل من التعليم بشأن دراسة المبتعثين

الرياض (صدى):
أصدر وزير  التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، توجيهًا عاجلًا بشأن استمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد.

وتضمن التوجيه الصادر من وزير التعليم على استمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية الفصل الدراسي الأول لسنة 2021م، بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم.

وكان وزير التعليم نقل لدول مجموعة العشرين تجربة بلاده في التعليم في أثناء أزمة كورونا، قائلاً:" قررنا إقفال المدارس في المملكة خلال كورونا لأن أولويتنا كانت سلامة الإنسان ".

وأوضح آل الشيخ خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات قمة العشرين للحديث عن التعليم وقت الأزمات، أن مجموعة التعليم في دول العشرين ناقشت استمرار التعليم خلال الأزمات والكوارث.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شي طيب ، وفقكم الله .. .. الاحواء هناك ممتعه غاية في المتعه .. ماشاء الله تبارك الله ..
أبوخالد.أبها.
ليت الصحفي أورد شيئا يسيرا ومقتطفات من قصائد المرحوم وشعره .. حيث أن هناك من لايعرف الشاعر .. ولم يسبق أن قرأت له شعرا .
ابو محمد 😎 ✍️
اكيد زعلان عليهم باالحيل ..
أبوخالد.أبها.
إذا قلَّ ماءُ الوجهِ قلَّ حياؤهُ فلا خيرَ في وجهٍ إذا قلَّ ماؤهُ حياءَك فاحفظْه عليك فإنَّما يدلُّ على فضلِ الكريمِ حياؤهُ
دكتور رايق بن فايق
نتمنى تغير هذه الكتلة الحديدة. إلى أنبوبة الفايبر الخفيفة

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