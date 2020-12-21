الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على المملكة

Time منذ 32 دقيقة
Views 1380
حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على المملكة

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على المملكة.

ومن المتوقع أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق حائل و القصيم، الجوف والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 32 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 18 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38كم/ساعة، ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شي طيب ، وفقكم الله .. .. الاحواء هناك ممتعه غاية في المتعه .. ماشاء الله تبارك الله ..
أبوخالد.أبها.
ليت الصحفي أورد شيئا يسيرا ومقتطفات من قصائد المرحوم وشعره .. حيث أن هناك من لايعرف الشاعر .. ولم يسبق أن قرأت له شعرا .
ابو محمد 😎 ✍️
اكيد زعلان عليهم باالحيل ..
أبوخالد.أبها.
إذا قلَّ ماءُ الوجهِ قلَّ حياؤهُ فلا خيرَ في وجهٍ إذا قلَّ ماؤهُ حياءَك فاحفظْه عليك فإنَّما يدلُّ على فضلِ الكريمِ حياؤهُ
دكتور رايق بن فايق
نتمنى تغير هذه الكتلة الحديدة. إلى أنبوبة الفايبر الخفيفة

أخر الأخبار

توجيه عاجل من التعليم بشأن دراسة المبتعثين
توجيه عاجل من التعليم بشأن دراسة المبتعثين
Time منذ 5 دقائق Views 1143
شاهد.. الشاعر عبداللطيف آل الشيخ يتلقى لقاح كورونا 
شاهد.. الشاعر عبداللطيف آل الشيخ يتلقى لقاح كورونا 
Time منذ 7 دقائق Views 1147
لحظة انفجار ناقلة بنزين
لحظة انفجار ناقلة بنزين
Time منذ 15 دقيقة Views 207
فزعه من نوع ثاني
فزعه من نوع ثاني
Time منذ 15 دقيقة Views 185
مضاربة باكستانيين بسبب لعبة
مضاربة باكستانيين بسبب لعبة
Time منذ 16 دقيقة Views 201
الفرق بين مرسيدس C200 وبي ام دبليو 320 موديل 2020
الفرق بين مرسيدس C200 وبي ام دبليو 320 موديل 2020
Time منذ 17 دقيقة Views 1147
بالفيديو.. سقوط عصابة سرقة المركبات في قبضة شرطة الرياض
بالفيديو.. سقوط عصابة سرقة المركبات في قبضة شرطة الرياض
Time منذ 26 دقيقة Views 1360
حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على المملكة
Time منذ 32 دقيقة Views 1380
شاهد.. قصة مواطن أنشأ محمية طيور في حائل لجذب السياح 
شاهد.. قصة مواطن أنشأ محمية طيور في حائل لجذب السياح 
Time منذ 37 دقيقة Views 1397
تحديد موعد قرعة النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا
تحديد موعد قرعة النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا
Time منذ 49 دقيقة Views 1621