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شاهد.. قصة مواطن أنشأ محمية طيور في حائل لجذب السياح 

Time منذ 37 دقيقة
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شاهد.. قصة مواطن أنشأ محمية طيور في حائل لجذب السياح 

حائل (صدى):
قام مواطن في قرية عقدة التابعة لمنطقة حائل، بإنشاء محمية طيور كمشروع استثماري لجذب السياح للمنطقة، قائلا إن مشروعه يعد واجهة سياحية جديدة بالمنطقة.

وأوضح " ماجد "، خلال حديثه لبرنامج " اليوم " المذاع على قناة " الإخبارية "، أنه بصدد تطوير المحمية باستقطاب جميع أنواع الطيور، لافتا إلى أنه افتتح المحمية منذ 3 شهور.

وأبان أن المحمية تحتوي على أنواع مختلفة من الطيور ومنها "طيور الحب، والزيبرا، والفلامنجو، والطاووس"، متابعا أنه يمتلك من طيور الحب نحو 300 زمج.

وأشار إلى تطبيق فكرة الاستمطار وأصوات الرعد في محميته، والتي تجعل الزائر يعيش الأجواء الماطرة رغم سطوع الشمس.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شي طيب ، وفقكم الله .. .. الاحواء هناك ممتعه غاية في المتعه .. ماشاء الله تبارك الله ..
أبوخالد.أبها.
ليت الصحفي أورد شيئا يسيرا ومقتطفات من قصائد المرحوم وشعره .. حيث أن هناك من لايعرف الشاعر .. ولم يسبق أن قرأت له شعرا .
ابو محمد 😎 ✍️
اكيد زعلان عليهم باالحيل ..
أبوخالد.أبها.
إذا قلَّ ماءُ الوجهِ قلَّ حياؤهُ فلا خيرَ في وجهٍ إذا قلَّ ماؤهُ حياءَك فاحفظْه عليك فإنَّما يدلُّ على فضلِ الكريمِ حياؤهُ
دكتور رايق بن فايق
نتمنى تغير هذه الكتلة الحديدة. إلى أنبوبة الفايبر الخفيفة

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