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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

Time منذ ساعة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 148.21 نقطة ليقفل عند مستوى 8538.68 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 482 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 590 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 5 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 203 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسواق عبدالله العثيم، وملاذ للتأمين، وباعظيم، والمواساة، والأهلي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات شمس، ووفرة، ومجموعة الحكير، وتبوك الزراعية، وطباعة وتغليف فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.15% و9.95%.

فيما كانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، ودار الأركان، وكيان السعودية، وسيرا، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وملاذ للتأمين، وباعظيم، وسيرا، و وفرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 335.78 نقطة ليقفل عند مستوى 20664.23 نقطة، وبتداولات بلغت 49 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 475 ألف سهم تقاسمتها 1104 صفقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شي طيب ، وفقكم الله .. .. الاحواء هناك ممتعه غاية في المتعه .. ماشاء الله تبارك الله ..
أبوخالد.أبها.
ليت الصحفي أورد شيئا يسيرا ومقتطفات من قصائد المرحوم وشعره .. حيث أن هناك من لايعرف الشاعر .. ولم يسبق أن قرأت له شعرا .
ابو محمد 😎 ✍️
اكيد زعلان عليهم باالحيل ..
أبوخالد.أبها.
إذا قلَّ ماءُ الوجهِ قلَّ حياؤهُ فلا خيرَ في وجهٍ إذا قلَّ ماؤهُ حياءَك فاحفظْه عليك فإنَّما يدلُّ على فضلِ الكريمِ حياؤهُ
دكتور رايق بن فايق
نتمنى تغير هذه الكتلة الحديدة. إلى أنبوبة الفايبر الخفيفة

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