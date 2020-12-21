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استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة
منذ 57 دقيقة
1627
الرياض (صدى):
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، عن استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة.
وفي السياق نفسه، أوضح المركز، أن ذلك من يوم الثلاثاء إلى الخميس 7-1442/5/9هـ.
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أحدث التعليقات
هادي القحطاني
افضل شي يكون مكان المعارض خارج النطاق العمارني بعد 50 كم ع الاقل دون هجرة سعد ع طريق الدمام
fares
الله يجيرنا ويكفينا شره يارب اميييييييييييييييييين يارب العالمين
نجاة محمد
حسبي الله عليهم و جزاكم الله كل خير بالقبض علي المتورطين في جلب المخدرات و يحفظكم رب العالمين
هادي القحطاني
انا اعمل لليل نهار في مصنع ولا قلنا شي والمستشفيات لله الحمد مافيه الزحمه والمرض محصور ومعزول في بيته المريض يا فهد ولا به الا العافية ونا خوك
fares
الحمدلله على كل حال نسال الله السلامة والعفو والعافية
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