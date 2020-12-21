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بالفيديو والصور.. ‏إحباط مخطط إجرامي لتهريب أكثر من 18 مليون قرص إمفيتامين

Time منذ 31 دقيقة
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بالفيديو والصور.. ‏إحباط مخطط إجرامي لتهريب أكثر من 18 مليون قرص إمفيتامين

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن ‏إحباط مخطط إجرامي لتهريب أكثر من 18 مليون قرص إمفيتامين.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها، أسفرت - بتوفيق الله - عن إحباط محاولات تهريب وترويج نحو (18.933.823) قرص أمفيتامين، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (16) متهماً بينهم (10) مواطنين و(6) مقيمين.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بخلية إجرامية في مدينة الرياض يمتهن عناصرها استقبال وترويج المواد المخدرة، حيث تم القبض عليهم ـ (5) مواطنين ـ، وضُبِط بحوزتهم (9.878.500) قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل أقراص حديدية.

وبين أنه تم في عمليتين أمنيتين بمنفذ الحديثة ومحافظة جدة، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، الإطاحة بخلية إجرامية، في محافظة جدة، بعد قيام عناصرها باستقبال كمية من المواد المخدرة، والقبض عليهم ـ (5) مواطنين و(5) مقيمين ـ، وضُبِط بحوزتهم (5.827.000 ) مليون قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة أحزمة ملابس، مشيراً إلى أنه تم في العملية الأخرى الإطاحة بمقيم بمنفذ الحديثة لمحاولته تهريب (3.228.323) مليون قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة بطاطس.

وأكد النقيب محمد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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أحدث التعليقات

هادي القحطاني
افضل شي يكون مكان المعارض خارج النطاق العمارني بعد 50 كم ع الاقل دون هجرة سعد ع طريق الدمام
fares
الله يجيرنا ويكفينا شره يارب اميييييييييييييييييين يارب العالمين
نجاة محمد
حسبي الله عليهم و جزاكم الله كل خير بالقبض علي المتورطين في جلب المخدرات و يحفظكم رب العالمين
هادي القحطاني
انا اعمل لليل نهار في مصنع ولا قلنا شي والمستشفيات لله الحمد مافيه الزحمه والمرض محصور ومعزول في بيته المريض يا فهد ولا به الا العافية ونا خوك
fares
الحمدلله على كل حال نسال الله السلامة والعفو والعافية

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