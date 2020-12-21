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النصر يفكر في ضم "البخيت" مقابل الاستغناء عن لاعب آخر

Time منذ 51 دقيقة
Views 1905
النصر يفكر في ضم "البخيت" مقابل الاستغناء عن لاعب آخر

ماجد محمد (صدى):
اهتم نادي النصر مؤخرًا بضم اللاعب ياسين البخيت لاعب وسط فريق الظفرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت تقارير أردنية أن النصر يُفكر في ضم البخيت لتدعيم مركزي خط الوسط المهاجم واللاعب الجناح بالفترة المقبلة.

وأضافت التقارير أنه في حال انضم البخيت إلى النصر فإن مصير اللاعب المغربي نور الدين أمرابط سيكون مهددًا، حيث سيكون قريبًا من الرحيل لأن البخيت يلعب في مكانه على أرضية الملعب.

ويذكر أن اسم أمرابط ارتبط بالرحيل عن النصر مؤخرًا، وذلك بعد طلب خاص من صفوان السويكت رئيس النادي.

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أحدث التعليقات

حابس ابليس في كيس
الكاس نصراوي .
بوصالح
شي طبيعي هي من دافعت عن سوريا من السقوط في ايدي الارهابيين وتجار السلاح
ابو محمد
انشاألله السجن ما يقل عن سنه واذا كانة اجنبيه من دول عربيه تسفير على طول
فهدراكان
نحن منسوبي الصحه نعمل ليل نهار ضد الامراض والحوادث والكوارث الطبيعيه ورهن اشارة ولاة الامر في خدمة الوطن والمواطن والمقيم والله يشفي جميع المرضى والله يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه
فهدراكان
نحن منسوبي الصحه نعمل ليل نهار ضد الامراض والحوادث والكوارث الطبيعيه ورهن اشارة ولاة الامر في خدمة الوطن والمواطن والمقيم والله يشفي جميع المرضى والله يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه

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