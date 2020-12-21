النصر يفكر في ضم "البخيت" مقابل الاستغناء عن لاعب آخر

ماجد محمد (صدى):
اهتم نادي النصر مؤخرًا بضم اللاعب ياسين البخيت لاعب وسط فريق الظفرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وذكرت تقارير أردنية أن النصر يُفكر في ضم البخيت لتدعيم مركزي خط الوسط المهاجم واللاعب الجناح بالفترة المقبلة.
وأضافت التقارير أنه في حال انضم البخيت إلى النصر فإن مصير اللاعب المغربي نور الدين أمرابط سيكون مهددًا، حيث سيكون قريبًا من الرحيل لأن البخيت يلعب في مكانه على أرضية الملعب.
ويذكر أن اسم أمرابط ارتبط بالرحيل عن النصر مؤخرًا، وذلك بعد طلب خاص من صفوان السويكت رئيس النادي.