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القبض على 3 مخالفين لنظام الإقامة لتورطهم في جرائم نصب واحتيال بالرياض

Time منذ 45 دقيقة
Views 1518
القبض على 3 مخالفين لنظام الإقامة لتورطهم في جرائم نصب واحتيال بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الاثنين ، من القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة لتورطهم في جرائم نصب واحتيال.

وفي التفاصيل ، صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت - بفضلٍ الله - من القبض على (ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السورية، في العقدين الثالث والرابع من العمر)، ثبت تورطهم في جرائم نصب واحتيال تمثلت بادعاء انتمائهم لأحد مكاتب الخدمات والإعلان عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات المتاجر الإلكترونية.

وأوضح الرائد خالد الكريديس انهم مستخدمين حسابٍ بنكي لكيانٍ تجاري يعمل به أحدهم لتلقي المبالغ المالية من ضحاياهم ثم تحويلها إلى بلادهم، حيث تجاوزت المبالغ المحولة (1,000,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

حابس ابليس في كيس
الكاس نصراوي .
بوصالح
شي طبيعي هي من دافعت عن سوريا من السقوط في ايدي الارهابيين وتجار السلاح
ابو محمد
انشاألله السجن ما يقل عن سنه واذا كانة اجنبيه من دول عربيه تسفير على طول
فهدراكان
نحن منسوبي الصحه نعمل ليل نهار ضد الامراض والحوادث والكوارث الطبيعيه ورهن اشارة ولاة الامر في خدمة الوطن والمواطن والمقيم والله يشفي جميع المرضى والله يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه
فهدراكان
نحن منسوبي الصحه نعمل ليل نهار ضد الامراض والحوادث والكوارث الطبيعيه ورهن اشارة ولاة الامر في خدمة الوطن والمواطن والمقيم والله يشفي جميع المرضى والله يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه

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