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القصاص بمواطن أطلق النار على آخر إثر خلافٍ بينهما في الخرج

Time منذ ساعة
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القصاص بمواطن أطلق النار على آخر إثر خلافٍ بينهما في الخرج

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجُنَاة في محافظة الخرج، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدم / عبدالله بن مناحي بن عنان الدوسري - سعودي الجنسية - على قتل/ خالد بن فراج بن حماد الدوسري - سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته إثر خلافٍ حدث بينهما .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور.

ونُفِّذَ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبدالله بن مناحي بن عنان الدوسري - سعودي الجنسية - اليوم الاثنين 6 / 5 / 1442 هـ في محافظة الخرج بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل .

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أحدث التعليقات

حابس ابليس في كيس
الكاس نصراوي .
بوصالح
شي طبيعي هي من دافعت عن سوريا من السقوط في ايدي الارهابيين وتجار السلاح
ابو محمد
انشاألله السجن ما يقل عن سنه واذا كانة اجنبيه من دول عربيه تسفير على طول
فهدراكان
نحن منسوبي الصحه نعمل ليل نهار ضد الامراض والحوادث والكوارث الطبيعيه ورهن اشارة ولاة الامر في خدمة الوطن والمواطن والمقيم والله يشفي جميع المرضى والله يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه
فهدراكان
نحن منسوبي الصحه نعمل ليل نهار ضد الامراض والحوادث والكوارث الطبيعيه ورهن اشارة ولاة الامر في خدمة الوطن والمواطن والمقيم والله يشفي جميع المرضى والله يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه

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