اختفاء صحفي لبناني بعد كشفه حقيقة صواريخ حزب الله وتفجيرات المرفأ

بيروت (صدى):
اختفى فجأة وبشكل ملتبس الصحفي اللبناني ربيع طليس، بعد كشفه حقيقة صواريخ حزب الله وتفجيرات المرفأ
وكان الصحفي قد كشف فيديوهات وصورًا نَقَل فيها مشاهد تُثبت أن مليشيات حزب الله تمتلك مادة "نترات الأمونيوم" في مستودعٍ كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي موقعه يُستخدم في صنع صواريخ باليستية عالية الدقة؛
ويذكر أن مادة "نترات الأمونيوم" قد أدت في الرابع من أغسطس الماضي إلى تفجير بمرفأ بيروت يعتبر الأكبر في تاريخ المنطقة أدى لمقتل 200 شخص وجرح 7 آلاف آخرين.
واتهم ناشطون المليشيات باستيراد المادة لاستعمالها في التفجيرات التي أدت لمقتل سياسيين لبنانيين طوال أعوام، وكذلك في الحروب بسوريا واليمن، إضافة لـ"طبخها" كوقود للصواريخ.
ويعتبر الصحافي ربيع طليس من منتقدي "حزب الله" لتخريبه العلاقات اللبنانية مع الدول العربية ودول العالم، وهو من الذين زاروا المستودع الذي قال عنه "حزب الله" إنه "ليس ملكًا له ويضم مصنعًا للحديد".
وعثر الصحافي على المواد والألواح المعدنية ذات الرؤوس الحربية الصاروخية، ومنها أكياس بيضاء موضوعة بمكان مرتفع مماثلة للأكياس التي تحوي مادة "نترات الأمونيوم" التي فجّرت مرفأ بيروت.