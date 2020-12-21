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اختفاء صحفي لبناني بعد كشفه حقيقة صواريخ حزب الله وتفجيرات المرفأ

Time منذ ساعة
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اختفاء صحفي لبناني بعد كشفه حقيقة صواريخ حزب الله وتفجيرات المرفأ

بيروت (صدى):
اختفى فجأة وبشكل ملتبس الصحفي اللبناني ربيع طليس، بعد كشفه حقيقة صواريخ حزب الله وتفجيرات المرفأ

وكان الصحفي قد كشف فيديوهات وصورًا نَقَل فيها مشاهد تُثبت أن مليشيات حزب الله تمتلك مادة "نترات الأمونيوم" في مستودعٍ كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي موقعه يُستخدم في صنع صواريخ باليستية عالية الدقة؛

ويذكر أن مادة "نترات الأمونيوم" قد أدت في الرابع من أغسطس الماضي إلى تفجير بمرفأ بيروت يعتبر الأكبر في تاريخ المنطقة أدى لمقتل 200 شخص وجرح 7 آلاف آخرين.

واتهم ناشطون المليشيات باستيراد المادة لاستعمالها في التفجيرات التي أدت لمقتل سياسيين لبنانيين طوال أعوام، وكذلك في الحروب بسوريا واليمن، إضافة لـ"طبخها" كوقود للصواريخ.

ويعتبر الصحافي ربيع طليس من منتقدي "حزب الله" لتخريبه العلاقات اللبنانية مع الدول العربية ودول العالم، وهو من الذين زاروا المستودع الذي قال عنه "حزب الله" إنه "ليس ملكًا له ويضم مصنعًا للحديد".

وعثر الصحافي على المواد والألواح المعدنية ذات الرؤوس الحربية الصاروخية، ومنها أكياس بيضاء موضوعة بمكان مرتفع مماثلة للأكياس التي تحوي مادة "نترات الأمونيوم" التي فجّرت مرفأ بيروت.

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أحدث التعليقات

حابس ابليس في كيس
الكاس نصراوي .
بوصالح
شي طبيعي هي من دافعت عن سوريا من السقوط في ايدي الارهابيين وتجار السلاح
ابو محمد
انشاألله السجن ما يقل عن سنه واذا كانة اجنبيه من دول عربيه تسفير على طول
فهدراكان
نحن منسوبي الصحه نعمل ليل نهار ضد الامراض والحوادث والكوارث الطبيعيه ورهن اشارة ولاة الامر في خدمة الوطن والمواطن والمقيم والله يشفي جميع المرضى والله يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه
فهدراكان
نحن منسوبي الصحه نعمل ليل نهار ضد الامراض والحوادث والكوارث الطبيعيه ورهن اشارة ولاة الامر في خدمة الوطن والمواطن والمقيم والله يشفي جميع المرضى والله يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه

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