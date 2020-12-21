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النيابة العامة تفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

Time منذ ساعة
Views 1932
النيابة العامة تفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

الرياض (صدى):
أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الخامسة عن فوز النيابة العامة بجائزة الجودة والتميز المؤسسي.

وأكد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب استمرارية تطوير أعمال النيابة العامة وَفْق أعلى معايير الجودة للرقي بجميع الخِدْمات وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- ، منوها بالجهود التي يبذلها القائمون على الجائزة لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي بين القطاعات، والتواصل والتعاون مع الجهات الحكومية .

الجدير بالذكر أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة هي جائزة وطنية على مستوى المملكة، وتستهدف جميع القطاعات بالمملكة، وتعد هي الجائزة الأم للتميز المؤسسي.

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أحدث التعليقات

هادي القحطاني
افضل شي يكون مكان المعارض خارج النطاق العمارني بعد 50 كم ع الاقل دون هجرة سعد ع طريق الدمام
fares
الله يجيرنا ويكفينا شره يارب اميييييييييييييييييين يارب العالمين
نجاة محمد
حسبي الله عليهم و جزاكم الله كل خير بالقبض علي المتورطين في جلب المخدرات و يحفظكم رب العالمين
هادي القحطاني
انا اعمل لليل نهار في مصنع ولا قلنا شي والمستشفيات لله الحمد مافيه الزحمه والمرض محصور ومعزول في بيته المريض يا فهد ولا به الا العافية ونا خوك
fares
الحمدلله على كل حال نسال الله السلامة والعفو والعافية

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