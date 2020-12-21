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وظيفة تقنية شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

Time منذ ساعتين
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وظيفة تقنية شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل في مدينة الرياض، بمسمى أخصائي دعم التطبيقات (Application Support).

وتهدف الوظيفة إلى: دعم التطبيقات باستخدام تقنيات وأدوات Microsoft & Linux لنشر ودعم وتحسين بيئة الإنتاج، مسؤول عن مراقبة بيئة الإنتاج وما قبل الإنتاج والحفاظ عليها، مسؤولة عن توافر الإنتاج.

واشترطت الهيئة، درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب أو هندسة الحاسب) أو تخصص ذات صلة، خبرة عملية في تثبيت وتكوين واستكشاف الأخطاء وإصلاحها في أنظمة Windows Server و Linux، خبرة مع برامج التشغيل الآلي، مهارات جيدة في البرمجة النصية، مثل: (PowerShell و shell scripts و Perl و Ruby و Python).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى خبرة جيدة في (SharePoint Administrator، .Net & MS SQL)، معرفة متقدمة بلغات برمجة الواجهة الأمامية والخلفية ، مثل .Net ، و Java script ، و PowerShell scripting، من ذوي الخبرة في إدارة بيئات خادم Linux و Windows، مراقبة الأداء وضبطه، معرفة في الحوسبة السحابية.

وتضمنت: التعرف على المشكلات عالية التعقيد وتحليلها ، وإبلاغ العملاء وتطوير المنتجات، استكشاف أخطاء التذاكر وإصلاحها وتقديم حل أو تصعيد وفقًا لذلك، خبرة قوية في الإدارة وضبط الأداء لمكدسات التطبيقات (Tomcat و JBoss و Apache و NGINX و IIS و RMQ و redis …)، فهم المحاكاة الافتراضية (على سبيل المثال ، VMware ، Virtual Box)، خبرة مع برامج التشغيل الآلي، معرفة بالشبكات (طبقات شبكة OSI ، TCP / IP)، يفضل الحصول على شهادة Red Hat، إجادة اللغة الإنجليزية.

وأشارت الهيئة، إلى أن التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

حابس ابليس في كيس
الكاس نصراوي .
بوصالح
شي طبيعي هي من دافعت عن سوريا من السقوط في ايدي الارهابيين وتجار السلاح
ابو محمد
انشاألله السجن ما يقل عن سنه واذا كانة اجنبيه من دول عربيه تسفير على طول
فهدراكان
نحن منسوبي الصحه نعمل ليل نهار ضد الامراض والحوادث والكوارث الطبيعيه ورهن اشارة ولاة الامر في خدمة الوطن والمواطن والمقيم والله يشفي جميع المرضى والله يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه
فهدراكان
نحن منسوبي الصحه نعمل ليل نهار ضد الامراض والحوادث والكوارث الطبيعيه ورهن اشارة ولاة الامر في خدمة الوطن والمواطن والمقيم والله يشفي جميع المرضى والله يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه

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