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خطوات رفع الإقرارات الضريبية لضريبة القيمة المضافة

Time منذ 54 دقيقة
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خطوات رفع الإقرارات الضريبية لضريبة القيمة المضافة

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل كيفية رفع الإقرارات الضريبية لضريبة القيمة المضافة بطريقة مبسطة.

وأضافت أن رفع الإقرار يتم عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، ثم الإطلاع على الملف الإرشادي المخصص للمساعدة في عمل الإقرار، ثم تعبئة الخانات المتعلقة بالمبيعات المحلية الخاضعة للضريبة والمشتريات المعفاة والخاضعة للضريبة، وبعد إتمام تعبئة البيانات يتم إرسال رسالة نصية للمستفيد بقيمة ما سيقوم بتسديده.

الجدير بالذكر أن الهيئة خصصت رابطاً للتعريف بضريبة القيمة المضافة، والمراحل المتعلقة بإصدار الشهادة الضريبية ورفع الإقرار الضريبي من خلال الرابط التالي : أضغط هنا

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أحدث التعليقات

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هههههههه والله الذايدي يجلد فيهم جلللللد.. عليك بهم يا ذايدي... شخبار الضغط وبالتوفيق لباطن الحفر
سالم
المجلس المزهرية
المحجب سعودي الأصل والنسب وافتخر
جزاك الله خير الجزاءوجعله في ميزان حسناتك يارب العالمين
صادق الوعد
ذكرى أنشاء المجلس الي مال أمه داعي ياخذون رواتب عل الفاضي
محمد
الله يجزاك خير

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