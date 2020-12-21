الأعداد السابقة للصحيفة

إغلاق معارض السيارات في حي النسيم بالرياض بعد حوالي 44 عامًا

Time منذ ساعة
Views 2361
إغلاق معارض السيارات في حي النسيم بالرياض بعد حوالي 44 عامًا

الرياض (صدى):
عملت اللجنة المشكلة من إمارة منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض والشرطة والمرور، اليوم الاثنين، على تنفيذ قرار الهيئة الملكية لمدينة الرياض الصادر في عام 1439 هـ والمتعلق بمعالجة وضع معارض السيارات بحي النسيم.

وأغلقت اللجنة مداخل معارض السيارات بالنسيم بالصبات ووضع فرق مرورية لمنع دخول السيارات والسماح فقط بخروج المركبات من المعارض، كما باشرت الفرق الرقابية في بلدية النسيم بوضع ملصقات على معارض السيارات في حي النسيم تشير فيه إلى إخلاء الموقع من السيارات وأي ممتلكات شخصية قد تعيق أعمال الإغلاق.

ووضع بعض ملاك المعارض، لوحات تشير إلى تفاعلهم مع قرار الهيئة الملكية لمدينة الرياض في تطوير معارضهم والالتزام بمتطلبات التطوير خلال المرحلة القادمة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

[email protected]
هههههههه والله الذايدي يجلد فيهم جلللللد.. عليك بهم يا ذايدي... شخبار الضغط وبالتوفيق لباطن الحفر
سالم
المجلس المزهرية
المحجب سعودي الأصل والنسب وافتخر
جزاك الله خير الجزاءوجعله في ميزان حسناتك يارب العالمين
صادق الوعد
ذكرى أنشاء المجلس الي مال أمه داعي ياخذون رواتب عل الفاضي
محمد
الله يجزاك خير

أخر الأخبار

ضبط طبيبة تعمل بشكل مخالف في إحدى المنشآت الطبية الخاصة بالطائف
ضبط طبيبة تعمل بشكل مخالف في إحدى المنشآت الطبية الخاصة بالطائف
Time منذ 19 دقيقة Views 1678
وظيفة تقنية شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي
وظيفة تقنية شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي
Time منذ 29 دقيقة Views 1269
"أرامكو" و "كوجنايت" تؤسسان مشروعًا مشتركًا لتسريع الرقمنة الصناعية
"أرامكو" و "كوجنايت" تؤسسان مشروعًا مشتركًا لتسريع الرقمنة الصناعية
Time منذ 34 دقيقة Views 1559
مكافآت مالية لـ "لاعبي الفتح" في حالة الفوز على الأهلي
مكافآت مالية لـ "لاعبي الفتح" في حالة الفوز على الأهلي
Time منذ 49 دقيقة Views 1641
خطوات رفع الإقرارات الضريبية لضريبة القيمة المضافة
خطوات رفع الإقرارات الضريبية لضريبة القيمة المضافة
Time منذ 54 دقيقة Views 1806
بالفيديو.. تفحم سيارة اليوتيوبر المصري أحمد حسن
بالفيديو.. تفحم سيارة اليوتيوبر المصري أحمد حسن
Time منذ 59 دقيقة Views 732
"الجمارك" تعلن عن وظائف شاغرة
"الجمارك" تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ ساعة Views 1696
إغلاق معارض السيارات في حي النسيم بالرياض بعد حوالي 44 عامًا
إغلاق معارض السيارات في حي النسيم بالرياض بعد حوالي 44 عامًا
Time منذ ساعة Views 2361
استخدام الليمون والفلفل والملح لعلاج بعض المشكلات الصحية الشتوية
استخدام الليمون والفلفل والملح لعلاج بعض المشكلات الصحية الشتوية
Time منذ ساعة Views 1368
شاهد.. سمية الخشاب ترقص بعد حصولها على "نفقة المتعة" من أحمد سعد
شاهد.. سمية الخشاب ترقص بعد حصولها على "نفقة المتعة" من أحمد سعد
Time منذ ساعة Views 1205