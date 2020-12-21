بالصور.. وفاة شخص في حادث انقلاب شاحنة بالباحة

إبراهيم الزهراني (صدى):
صرح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد منسي الزهراني ان عمليات الهلال تلقت بلاغا عن وقوع حادث انقلاب في تمام الساعه 22:56 مساء أمس الاحد بعقبة الملك فهد بالباحة.
واضاف الزهراني أنه تم توجيه فرقة اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وعند وصول الفرق أتضح وجود انقلاب شاحنه من نوع دينه ووجود اصابة محتجزه بداخلها.
واضاف تولت فرق الدفاع المدني تخليص الاحتجاز وبعد الكشف على الاصابه من قبل الفرقة الاسعافيه واتضح انه قد فارق الحياة.
وأهاب الزهراني المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم الطواري بالخدمه الاسعافيه (997) عند حدوث أي طارئ او عن طريق تطبيق اسعفني عبر الاجهزه الذكيه. لا قدر الله و عدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية ، كما تمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ ، و عدم التجمهر عند الحوادث حتى يتسنى للمسعفين تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني .