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السماح ببيع أسطوانات الغاز في المولات والأسواق المركزية

Time منذ 49 دقيقة
Views 2320
السماح ببيع أسطوانات الغاز في المولات والأسواق المركزية

الرياض (صدى):
تستعد وزارة الشؤون البلدیة والقرویة، لإصدار قرار یسمح بمكائن ذاتیة البیع مخصصة لأسطوانات الغاز بحیث یتم بیع الأسطوانات ذاتیًا في الھایبر ماركت، والمولات دون أي تدخل بشري على مدار الـ24ساعة، ضمن مواقف السیارات

وأوضحت مصادر أنه سیتم السماح بتخصیص أقفاص بیع أسطوانات الغاز التي تقع ضمن مواقف سیارات الأسواق المركزیة، المجمعات التجارية، وفقًا لـ " المدينة ".

ويذكر أن الوزارة وضعت ضوابط أبرزھا أن تكون المساحة المخصصة للمكینة 20 ً مترا مربعًا كحد أعلى، المجمعات التجاریة مع الالتزام بتطبیق متطلبات كود البناء السعودي مع تنفیذ جمیع الأعمال والمواد طبقاً للمواصفات القیاسیة المعتمدة.

بالإضافة إلى الالتزام باشتراطات لائحة شروط السلامة وسبل الحمایة الواجب توافرھا في محلات بیع وتخزین أسطوانات الغاز ووسائل نقلھا الصادرة عن الدفاع المدني.

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أحدث التعليقات

ابوسالم
ممكن
عادل
باينه السعادة تقطر 🤣🤣... الحمدلله والشكر.
فايز المقيبل
الله يجزاك خير ويكتب لك الاجر يارب
ابن حزم
جزاك الله خيرا فيما فعلت ولا يحرمك من الأجر .
ابن حزم
جزاه الله خيرا فيما فعل ولا يحرمك من الأجر .

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