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بالفيديو.. تأثير سلالة كورونا الجديدة على فاعلية اللقاحات

Time منذ ساعة
Views 1911
بالفيديو.. تأثير سلالة كورونا الجديدة على فاعلية اللقاحات

علي القحطاني (صدى):
أوضح مدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات في معهد "إدوارد جينز"، أحمد سلمان، تأثير السلالة الجديدة من فيروس كورونا على اللقاحات.

وقال سلمان خلال حديثه لقناة " العربية " إن اللقاحات تستهدف بروتين فيروس كورونا المسمى "سبيك" لكونه يوجد في أكثر من مكان بالفيروس، مؤكداً أن التغيير في هذا البروتين لا يتم بشكل سريع.

وأشار سلمان إلى أن هناك أكثر من 25 تحورًا في الفيروس تم تسجيلها خلال الفترة الماضية، وأغلبها في أماكن مختلفة في الفيروس، ولا تؤثر على "سبيك بروتين" بصورة جذرية.

وأضاف أنه متوقع أن السلالة الجديدة من الفيروس لن تؤثر إطلاقا على اللقاحات، وذلك إذا كانت الطفرة الجديدة في الفيروس أثرت بشكل طفيف على بروتين "سبيك".

وتابع : السيناريو الآخر فهو أن الطفرة الجديدة أدت لتغير جذري في بروتين "سبيك" وحينها سيكون هناك احتمالان أولهما إما سيؤدي هذا التغير الجذري إلى جعل الفيروس غير قادر على إحداث العدوى أو سيؤدي التغير الجذري لتحورات خطيرة تجعل كل الأجسام المضادة لا تتعرف على أي جزء منها.

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أحدث التعليقات

ابوسالم
ممكن
عادل
باينه السعادة تقطر 🤣🤣... الحمدلله والشكر.
فايز المقيبل
الله يجزاك خير ويكتب لك الاجر يارب
ابن حزم
جزاك الله خيرا فيما فعلت ولا يحرمك من الأجر .
ابن حزم
جزاه الله خيرا فيما فعل ولا يحرمك من الأجر .

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