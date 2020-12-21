تسريبات تكشف مواصفات "آيفون 13"

وكالات (صدى):
كشفت تسريبات، مواصفات هاتف "آيفون 13" المرتقب، حيث أنه سيحل أبرز مشكلات الإصدار "12".
وقال جون بروسر، المتخصص بتسريبات منتجات شركة "أبل" الأميريكية، إن "آيفون 13" سيزوّد بشاشة "إل تي بي أو"، قادرة على توفير تجربة عرض بدقة عالية دون أن يكون ذلك على حساب عمر البطارية.
وأضاف أن الشاشة الجديدة ستجعل "آيفون 13" منافسا قويا للهواتف العاملة بنظام "أندرويد"، والتي كانت تتباهى بقوة بطاريتها وطول عمرها.
كما سيدعم الهاتف الجديد تقنية "واي فاي 6"، التي تتميز بالسرعات الفائقة التي تصل إلى 9.6 غيغابت في الثانية، وتقليل وقت الاستجابة، وكفاءة استخدام الطاقة.