"ساتورب" تعلن الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها

الرياض (صدى):
أعلنت شركة ارامكو توتال العربية للخدمات" ساتورب " أنه تم الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها، الوم الاثنين (المجدول كل ستة أشهر) .
وأشارت إلى أنه تم توزيع مبلغ وقدره 141,746,220.00 ريال والذي يمثل نسبة 3.78 % من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة.
وجاء ذلك وفق جدول الاسترداد المضمن في نسخة الإصدار المعتمدة من قبل هيئة سوق المال صفحة 66 الصادرة بتاريخ 10 سبتمبر 2011م.
وأضافت أنه وفقًا لذلك تصبح القيمة الاسمية للصك الواحد 59,980.00 ريال س وتصبح قيمة الإصدار الإجمالية 2,249,190,020.00 ريال .