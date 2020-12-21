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"ساتورب" تعلن الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها

Time منذ ساعة
Views 1670
"ساتورب" تعلن الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها

الرياض (صدى):
أعلنت شركة ارامكو توتال العربية للخدمات" ساتورب " أنه تم الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها، الوم الاثنين (المجدول كل ستة أشهر) .

وأشارت إلى أنه تم توزيع مبلغ وقدره 141,746,220.00 ريال والذي يمثل نسبة 3.78 % من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة.

وجاء ذلك وفق جدول الاسترداد المضمن في نسخة الإصدار المعتمدة من قبل هيئة سوق المال صفحة 66 الصادرة بتاريخ 10 سبتمبر 2011م.

وأضافت أنه وفقًا لذلك تصبح القيمة الاسمية للصك الواحد 59,980.00 ريال س وتصبح قيمة الإصدار الإجمالية 2,249,190,020.00 ريال .

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أحدث التعليقات

ابوسالم
ممكن
عادل
باينه السعادة تقطر 🤣🤣... الحمدلله والشكر.
فايز المقيبل
الله يجزاك خير ويكتب لك الاجر يارب
ابن حزم
جزاك الله خيرا فيما فعلت ولا يحرمك من الأجر .
ابن حزم
جزاه الله خيرا فيما فعل ولا يحرمك من الأجر .

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